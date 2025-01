Nell’ambito del giallo riguardante la morte di Pierina Paganelli, il programma di Rete Quattro, Quarto Grado, ha parlato con Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, quest’ultimo, in carcere con l’accusa di omicidio. L’invisto del talk di Rete 4, Mazzola, fa vedere a Valeria due video della famosa Cam 3 della farmacia di via Del Ciclamino, in cui si vedono due uomini passare: uno di fine settembre e uno del 3 ottobre, il giorno dell’omicidio di Pierina Paganelli.

“Sono completamente identici – dice Valeria Bartolucci – la retroflessione della spalla? Fanno finta che sia una roba speciale e invece ce l’hanno tutti quasi”. Il video di fine settembre vede Neri come protagonista accertato: “Sembrava nero ma era Neri”, scherza Valeria Bartolucci.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “MI AUGURO ESCA DAL CARCERE”

“Mi sento più vicina a vedere Louis fuori dal carcere? Me lo auguro. Non ci ho parlato di recente, non gli ho parlato di questo video, me l’hai mostrato tu la prima volta”, poi ribadisce: “Sembrava nero ma era Neri”. E ancora: “Ormai l’abbiamo capita qual è l’aria che tira ormai”, poi dopo un po’ di silenzio aggiunge: “Non c’è più motivo per cui Louis stia qui”.

Quindi Valeria Bartolucci annuncia il trasferimento, così come già aveva spiegato Manuela Bianchi qualche settimana fa: “Il 30 marzo il mio acquirente rogiterà, si finalmente vado via, sono contentissima. Perchè sono più contenta? Non farmi dire cosa di cui potrei pentirmi ma diciamo che desidero cambiare vicini di casa. Andrò a Rimini? Spero di trovare una sistemazione nelle vicinanza, vorrei una casa indipendente, non proprio Rimini ma comunque nelle vicinanze, sarà abbastanza riminese. Entro aprile penso che me ne andrò”. Quindi Valeria Bartolucci ha parlato anche dell’esperimento giudiziale: “Ho posticipato il rogito apposta per avere la vista sull’esperimento”.

PIERINA PAGANELLI, VALERIA BARTOLUCCI: “NON E’ LOUIS NELLA CAM 3”

La donna aggiunge: “E’ evidente che non è Dassilva nelle telecamere, i due video sono perfettamente sovrapponibili, quindi perchè rimane sempre in carcere?”. La data dell’incidente probatorio è l’11 febbraio, e quindi si capirà se sarà Louis Dassilva o Emanuele Neri a passare dalla Cam. Quarto Grado ha ricordato un po’ di dichiarazioni discordanti della stessa Valeria, soprattutto in merito agli orari della famosa sera dell’omicidio di Pierina Paganelli, sottolineando come la Procura di Rimini abbia molti dubbi sulla sua versione.

“Donna intelligentissima ma il suo alibi è stato un po’ un boomerang per Louis – commenta Marco Oliva – lei aggiusta il suo racconto quando scopre che quella sera aveva mandato dei messaggi. L’elemento in più sarà l’esperimento della Cam 3 anche se io penso che non cambierà molto. La Procura è convinta che l’uomo nel video è indiscutibilmente di colore scuro e certamente non caucasico”. A questo punto bisognerà attendere un paio di settimane poi finalmente si scoprirà se davvero l’uomo che passa sotto gli occhi della telecamera della farmacia sia Dassilva o Emanuele Neri.