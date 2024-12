È finalmente arrivato il ponte dell’Immacolata che ci concederà (finalmente!) un po’ di meritato riposo dopo i lunghi mesi lavorativi che abbiamo vissuto dalla fine dell’estate a questo momento e – quasi come se fosse una tradizione – spunta la sempre classica ed eterna domanda: come occuparsi il tempo, cosa fare e dove andare per trascorrere un paio di giorni immersi nel caldo tepore delle festività natalizie entrando a pieno nello spirito della festa che – ormai – è sempre più vicina? La risposte (ovviamente) sono tantissime e in larga parte dipendono dalle vostre possibilità economica, dalla vostra voglia di allontanarvi da casa, dal tempo che avrete a disposizione in questo ponte dell’Immacolata e – soprattutto – dai vostri gusti.

Carol, chi è la concorrente di The Voice Kids? Figlia di una conduttrice famosa/ I giudici reagiscono così

Immaginando che la nostra bellissima Italia sia – quasi naturalmente – la destinazione privilegiata per trascorrere l’Immacolata senza stress o preoccupazioni, le opzioni sono tantissime: se volete godervi un po’ di calma e magari un clima più mite di quello invernale, la Sicilia sicuramente potrebbe fare al caso vostro, oppure anche Napoli che in questo periodo dell’anno è interamente addobbata a festa e piena (pienissima!) di mercatini e bancarelle coi tradizionali ‘pastorelli’ per il presepe.

AUGURI BUON NATALE 2024 E IMMACOLATA/ Le frasi per i pacchetti regalo “Questo pensiero possa...”

D’altra parte – magari per voi che già vivete al Sud e volete godervi un fine settimana sulla neve – l’arco alpino in questo periodo dell’anno è quasi interamente imbiancato, oltre che ricco di mercatini tipici natalizi nel quali perdersi tra le bancarelle di pregiati oggetti fatti a mano: l’esempio principe è ovviamente quello di Bolzano che ospita uno dei mercati più importanti d’Italia e d’Europa, unitamente a quello di Trento e (seppur decisamente più piccolo e meno caratteristico) la famosa fiera Oh Bej! Oh Bej! di Milano.

Cosa fare e dove andare all’estero per il ponte dell’Immacolata: dall’Austria alla Francia, le mete più belle

D’altra parte, per rispondere al ‘cosa fare nel ponte dell’Immacolata‘ il nostro sguardo potrebbe facilmente rivolgersi anche all’estero con le migliaia di destinazioni europee facilmente raggiungibili con voli di poche ore o – addirittura – in treno e in auto: chi opta per i mercatini del Nord della nostra penisola, dopo un’obbligatoria tappa a Bolzano potrebbe partire alla volta di Innsbruck (in Austria, a poco più di un’ora e mezza d’auto di distanza) che ospita un altro famosissimo mercatino natalizio, concedendosi poi una mezza giornata anche nella splendida ed eterna Vienna.

AUGURI DI SANT’AMBROGIO 2024, 7 DICEMBRE/ Le frasi: “Non bisogna pregare solo per se stessi...”

Tra le mete europee più ambite per il periodo dell’Immacolata non possiamo poi non citare anche la Francia ed – in particolare – Lione che proprio l’8 dicembre festeggia la cosiddetta ‘Festa delle luci’ in omaggio della Santissima Vergine che attira ogni anno migliaia di performer ed artisti da ogni parte del mondo; senza dimenticare l’immortale Parigi che in questo periodo dell’anno è – a dir poco – magica, anche grazie alla recentissima riapertura della storica Cattedrale di Notre Dame.