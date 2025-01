PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2025 SVELATI AD AFFARI TUOI

Con Lotteria Italia 2025 non si vincono solo i premi in palio nell’estrazione finale del 6 gennaio, perché ce ne sono altri distribuiti ogni giorno, i cosiddetti premi giornalieri Lotteria Italia. Se avete visto almeno una puntata della nuova stagione di Affari tuoi di Stefano De Martino, allora avrete notato che c’era un biglietto della Lotteria Italia 2025 in un pacco del valore di 5 euro. Il motivo è legato all’abbinamento tra la lotteria nazionale e la trasmissione, durante la quale, a partire dal 6 ottobre fino al 27 dicembre scorso, sono stati assegnati i premi giornalieri Lotteria Italia dei biglietti vincenti da 10.000 e 20.000 euro.

Non è detto che abbiate vinto uno dei premi giornalieri Lotteria Italia, non perché non siete semplicemente fortunati, ma perché potreste esservi dimenticati di registrare il vostro biglietto. Infatti, per partecipare all’estrazione e mettere ufficialmente in gioco il proprio biglietto, bisogna registrarlo, ma c’era una scadenza, quella del 16 dicembre. Altrimenti, si può partecipare solo all’estrazione principale di oggi.

DISTRIBUITI 780MILA EURO, COME SCOPRIRE SE AVETE VINTO

Per scoprire se siete fortunati, c’è l’applicazione My Lotteries per scoprire se siete fortunati. In alternativa, potete utilizzare lo strumento presente sul sito ufficiale del gioco, dove è presente una sezione in cui basta inserire gli estremi del biglietto per avere il responso. Tra l’altro sarà utile anche per l’estrazione finale.

Sommando tutti i premi indicati nell’elenco premi giornalieri Lotteria Italia si evince che sono stati distribuiti 780mila euro in questa edizione, inoltre ci sono state vincite anche con biglietti acquistati online, quindi non in ricevitoria. Per quanto riguarda i premi di 10mila euro, ne sono stati distribuiti per 66 biglietti vincenti, quindi in totale 660mila euro, a cui si aggiungo i 120mila euro distribuiti con i 6 biglietti vicenti da 20mila euro l’uno. Quindi, nel complesso sono 72 i premi giornalieri Lotteria Italia.

AFFARI TUOI E LOTTERIA ITALIA DI NUOVO INSIEME

Il programma Affari tuoi è tornato a settembre con Stefano De Martino alla conduzione dopo l’addio di Amadeus alla Rai ed è stato scelto di nuovo come trasmissione abbinata alla Lotteria Italia.

Il programma, che vede protagoniste le regioni italiane e altrettanti partecipanti accompagnati da un familiare, sarà abbinata anche all’estrazione finale del 6 gennaio, quando scopriremo tutti i premi di prima categoria durante la diretta della puntata speciale in prima serata. In questa sede, però, il game show è protagonista per via dei premi giornalieri Lotteria Italia che sono stati comunicati dal lunedì alla domenica, sempre in prima serata.

Se state già pensando alla riscossione del premio, dovete sapere che bisogna conservare il biglietto, anche quello digitale (in questo caso è sufficiente che stampiate il promemoria di gioco o il codice univoco della giocata). Non potete aspettare a lungo, avete 6 mesi circa di tempo, per la precisione 180 giorni dopo la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

PREMI GIORNALIERI LOTTERIA ITALIA 2025, BIGLIETTI VINCENTI 10.000 EURO E 20,000 EURO: I CODICI