Previsioni meteo: in arrivo l’anticiclone africano/ Temperature vicine ai 40 gradi, temporali nel weekend

Solamente la scorsa settimana su queste pagine vi abbiamo parlato dell’ennesima allerta meteo dovuta a piogge, temporali e grandine che ha coinvolto buona parte del nostro bel territorio, mentre ora – con luglio che procede verso la fine della sua prima metà – le previsioni prospettano l’arrivo di un anticiclone africano che aprirà (forse definitivamente) le porte all’estate: le temperature dovrebbero progressivamente salire nel corso dei prossimi giorni, per poi riassestarsi e abbassarsi nel fine settimana. Insomma: l’estate è partita in ritardo, ma secondo le previsioni meteo il suo arrivo sarà veramente in grande stile, con il Centro Sud che raggiungerà picchi attorno ai 40 gradi e uno zero termico che si registrerà attorno 4/5mila metri di quota.

Il responsabile – come vi abbiamo già anticipato poche righe fa – sarà l’ormai consueto e ben noto anticiclone africano che in un primo momento colpirà soprattutto il Centro Sud per poi spostarsi progressivamente verso le aree orientali d’Europa senza risparmiare (ovviamente) neppure le regioni settentrionali della nostra penisola. Secondo le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo le temperature massime si raggiungeranno in città come Foggia, Roma, Firenze e Bologna, con i termometri che oscilleranno – attorno mercoledì o giovedì – tra i 37 e i 40 gradi; mentre Torino e Milano raggiungeranno una massima (rispettivamente) di 33 e 34 gradi.

Le previsioni meteo: dall’anticiclone africano ai rovesci temporaleschi nel fine settimana

Singolare il fatto che questo anticiclone africano – riportano sempre le già citate previsioni meteo – porterà su anche l’asticella delle temperature minime che difficilmente scenderanno sotto i 23 gradi e daranno il via alla difficile stagione delle ‘notti simil-tropicali‘ caratterizzate dall’afa, dall’umidità asfissiante e dall’assenza quasi completa di venti freschi. Sulle Alpi lo zero termico si toccherà (sempre attorno a mercoledì e giovedì) non prima dei 4.200 metri, mentre sugli Appennini – specialmente quelli centro-meridionali – bisognerà salire quasi fino ai 5mila metri; ma le previsioni aprono anche ad un meteo più clemente con l’arrivo del fine settimana.

Sempre 3bmeteo – infatti – stima che specialmente nel Centro Nord il caldo torrido settimanale dell’anticiclone africano già dalle prime ore di venerdì lascerà spazio a dei lievi rovesci temporaleschi sulle Alpi che potrebbero raggiungere anche le città a valle, ma senza i fenomeni catastrofici a cui abbiamo assistito da maggio a questa parte; mentre – con buona pace dei sensi di chi vive da Roma in giù – secondo le previsioni il meteo continuerà ad essere torrido e afoso nel Centro Sud.











