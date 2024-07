Allerta meteo gialla, oggi 3 luglio 2024, in 9 regioni: da Lombardia a Veneto/ Forti temporali e grandine

Prosegue l’ondata di maltempo sulla nostra penisola e anche per la giornata di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, è stata diramata un’allerta meteo gialla per diverse regioni, precisamente nove. Nel dettaglio l’elenco è composto da Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Veneto, Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Un’allerta meteo che interessa quindi principalmente le regioni del nord e del centro, ma anche del sud, a testimonianza di quanto questa estate tutt’altro che calda, stia interessando gran parte dello stivale.

Tutta colpa di una nuova perturbazione atlantica che è giunta nelle ultime ore sull’Italia e che ha portato con se ancora piogge e temporali, al punto che la Protezione Civile è stata costretta a diramare un nuovo avviso di criticità. Di fatto al nord, salvo un paio di giornate di relativo caldo, l’estate del 2024 non è ancora iniziata e sono in molti a domandarsi quando comincerà, tenendo conto che siamo già a luglio. A complicare la situazione anche le temperature, ben al di sotto della media del periodo, e che hanno iniziato a farsi sentire già dalla serata di ieri, martedì 2 luglio, quando sono iniziati i temporali, su Lombardia, ma anche Emilia Romagna e Veneto, eventi che proseguiranno nelle prossime ore, accompagnati da frequente attività elettrica e anche grandine e vento.

ALLERTA METEO GIALLA IN 9 REGIONI: LE PREVISIONI PER OGGI

Secondo l’allerta meteo il rischio temporali riguarda in particolare Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto, con l’aggiunta di rischio idraulico per Calabria e Veneto, e rischio idreogeologico per Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise. Da segnalare, fortunatamente, una situazione in miglioramento in Valle d’Aosta, a cominciare dalla cittadina di Cogne, in ginocchio negli scorsi giorni a causa di pesanti inondazioni che hanno provocato centinaia di sfollati e che rischiano di compromettere la stagione turistica già cominciata.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di oggi, 3 luglio, alla luce dell’allerta meteo, al nord previsti temporali e rovesci con cielo molto nuvoloso, stessa situazione climatica al centro, dove non mancheranno temporali soprattutto sulle regioni che si affacciano sul mar Tirreno e quelle interne dell’Adriatico.

ALLERTA METEO GIALLA IN 9 REGIONI: QUANDO INIZIA L’ESTATE 2024 AL NORD?

Al Sud, invece, possibili piogge su Campania, coste del Tirreno, ma anche Basilicata, Calabria e Puglia, fenomeni che comunque dovrebbero attenuarsi con l’arrivo della sera. Un fronte di forte instabilità che sta interessando ormai da settimane le regioni del nord, e sono in molti che si stanno domandano quando comincerà realmente l’estate 2024?

La preoccupazione maggiore è degli albergatori dell’Adriatico, in particolare di Veneto ed Emilia Romagna, dove il clima freddo e i continui temporali potrebbero incidere, e non poco, sulle prenotazioni e in particolare su quelle last minute, coloro che che decidono pochi giorni prima di partire la propria meta. Infine, per quanto riguarda le previsioni meteo di domani, giovedì 4 luglio 2024, l’allerta meteo dovrebbe rientrare, e il sole potrebbe tornare a fare capolino al nord, anche se non è da escludere una nuova perturbazione già da sabato.











