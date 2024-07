Previsioni meteo oggi, 12 luglio 2024: temporali e aria fresca al nord/ Al centrosud caldo record

Quella della giornata di oggi, venerdì 12 luglio 2024, sarà un’Italia spaccata in due per quanto riguarda il caldo e le temperature: al nord, secondo le previsioni meteo, sono previsti temporali e un clima decisamente più fresco rispetto agli ultimi giorni, mentre al centro e al sud continuerà a persistere l’anticiclone africano con le temperature ben al di sopra rispetto alle medie del periodo, con punte anche di 40 gradi centigradi.

Meteo, caldo africano e bollino rosso in 7 città, oggi 11 luglio/ Temporali al Nord da venerdì: le previsioni

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di oggi, a cominciare proprio dalle regioni del nord, dove la colonnina di mercurio dovrebbe abbassarsi notevolmente rispetto alle massime di giovedì e mercoledì, quando si erano toccati i 33 gradi.

PREVISIONI METEO OGGI: INSTABILITÀ AL NORD, TEMPERATURE IN CALO

Oggi si dovrebbe raggiungere al massimo i 27, quindi 6 gradi in mano, merito di una perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico che porterà appunto aria fresca su tutte le regioni del nord, in particolare sulla Pianura Padana, comportando però anche dei temporali con rischio di forte vento e grandinate.

Meteo, temporali e grandine nel weekend dopo il caldo?/ Possibili rovesci sabato al nord (ultime notizie)

Quella di oggi sarà quindi una giornata che permetterà un po’ di refrigerio alle popolazioni del settentrione, in attesa di un eventuale ritorno del caldo che potrebbe interessare le stesse zone da lunedì 15 luglio 2024. Secondo gli esperti meteo, questa ondata potrebbe durare fino al 20 luglio, ma non è da escludere una ulteriore proroga quando i modelli permetteranno appunto di vedere ulteriormente più in la. Il picco dovrebbe comunque essere previsto fra il 17 e il 18 luglio, dove l’Italia letteralmente “boccheggerà” in cerca di aria fresca che però non arriverà. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, venerdì 12 luglio 2024, così come da Meteo.it.

Previsioni meteo: in arrivo l'anticiclone africano/ Temperature vicine ai 40 gradi, temporali nel weekend

PREVISIONI METEO OGGI: INSTABILITÀ AL NORD, DOMANI TORNA IL SERENO

Al nord abbiamo detto una situazione di instabilità con cielo coperto e nuvoloso e possibilità di temporali in Lombardia, ma anche Veneto e Piemonte, oltre a tutto l’arco alpino. Sull’Emilia Romagna e le regioni dell’Adriatico, invece, ancora sole e tanto caldo, con il cielo che sarà sereno, e situazione che ovviamente farà felice i numerosi vacanzieri che già popolano la Riviera in questa prima fase dell’estate. Temperature in aumento invece al centro sud, dove si potrebbero toccare anche i 40-42 gradi soprattutto sulle grandi isole, Sardegna e Sicilia, ma anche 36-37 gradi in Emilia Romagna e in Toscana.

Per gli amanti del bel tempo, la situazione viene data in miglioramento nella giornata di domani, sabato 13 luglio, al nord, con ancora un po’ di instabilità e nuvole ma senza il rischio di piogge e temporali soprattutto con il proseguo delle ore. Possibili dei rovesci locali sulle Alpi orientali e quelle lombarde ma nessun fenomeno particolarmente significativo. In calo le temperature al centro nord e sulla Sardegna, mentre al sud ancora caldo record con picchi di 40 gradi per un’estate che è decisamente partita con il botto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA