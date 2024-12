PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: IDEE CHIARE PER I DUE ALLENATORI

Con le probabili formazioni Genoa Napoli ci avviciniamo a una partita fra le più blasonate nel campionato di Serie A, tra due squadre che sembrano avere idee molto chiare. Patrick Vieira è ancora imbattuto da quando siede sulla panchina del Genoa, puntando soprattutto sulla solidità difensiva, confermata dagli ultimi due pareggi consecutivi per 0-0, tra i quali quello a San Siro contro il Milan ha sicuramente dato al Grifone la fiducia per potersela giocare anche al cospetto di una big.

Fatte le debite proporzioni, anche Antonio Conte punta sulla solidità e sicuramente ha idee molto chiare: la vittoria in rimonta a Udine è stata molto preziosa perché l’iniziale vantaggio avrebbe potuto acuire un periodo complicato, invece i partenopei si sono rilanciati con forza nella corsa verso lo scudetto. Forse non ci saranno grandi sorprese, comunque è doveroso adesso scoprire che cosa ci dicono le probabili formazioni Genoa Napoli…

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Prima però di immergerci nelle probabili formazioni Genoa Napoli, curiosiamo nelle quote Snai per il pronostico. Gli ospiti partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a 3,70 per il segno X naturalmente in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

CONFERME PER VIEIRA

Le probabili formazioni Genoa Napoli vedono idee chiare da parte di Patrick Vieira, che punta soprattutto sull’equilibrio con un 4-3-3 meno offensivo di quanto i numeri lascerebbero pensare. Salvo sorprese, gli undici titolari potrebbero essere definiti con Leali in porta (anche se Gollini ormai è tornato); davanti a lui i quattro difensori Sabelli, Bani, Vasquez e Martin da destra a sinistra; a centrocampo Frendrup, in regia Badelj e Thorsby; infine il tridente d’attacco tutto italiano con Zanoli, Pinamonti e Miretti, nel quale però le caratteristiche delle due ali che affiancano il centravanti di scuola Inter non sono così spiccatamente offensive.

TUTTO CHIARO PER CONTE

Dobbiamo dire che pure per Antonio Conte non ci dovrebbero essere grossi dubbi nelle probabili formazioni Genoa Napoli. Naturalmente vanno considerate le assenze di Kvaratskhelia e Buongiorno, per cui nel modulo 4-2-3-1 davanti a Meret avremo il capitano Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus promosso a titolare in assenza dell’ex Torino e infine a sinistra Olivera; in mediana spazio alla coppia più che consolidata formata da Zambo Anguissa e Lobotka; sulla trequarti invece ecco Politano a destra, McTominay in posizione centrale e Neres che è il sostituto del georgiano a sinistra, con ottimi riscontri settimana scorsa a Udine; infine, il terminale offensivo dei partenopei sarà naturalmente Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: IL TABELLINO

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte.