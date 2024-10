PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: ANCORA DUBBI PER INZAGHI E MOTTA

Un appuntamento imprescindibile a poche ore dal derby d’Italia è naturalmente quello con le probabili formazioni Inter Juventus, che tra l’altro ci forniranno temi intriganti. Di certo questo sarà il piatto forte della nona giornata di Serie A e l’Inter di Simone Inzaghi ci arriva bene, sulla scia di cinque vittorie consecutive fra campionato e Champions League. Tuttavia i nerazzurri non danno ancora la sensazione di dominio che destavano nella scorsa stagione: il big-match potrebbe essere la migliore cartina di tornasole per inquadrare definitivamente il periodo dell’Inter.

Thiago Motta ha qualche grattacapo in più, perché le prestazioni continuano a non decollare e i risultati non sempre arrivano. In campionato la Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite, mentre in Champions League il ko casalingo contro lo Stoccarda è stato più pesante di quanto dica il punteggio. Il derby d’Italia potrebbe naturalmente rilanciare la Vecchia Signora, l’attesa è naturalmente spasmodica e allora adesso buttiamoci sull’analisi più dettagliata delle probabili formazioni Inter Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO PER IL DERBY D’ITALIA

Non solo probabili formazioni, perché vi sottoponiamo anche il pronostico su Inter Juventus in base alle quote dell’agenzia Snai. I nerazzurri sono favoriti, forse anche più nettamente del previsto: il segno 1 infatti è quotato a 1,77, mentre poi si sale già a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Juventus vincesse il derby d’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

DUBBIO IN REGIA PER INZAGHI?

Le probabili formazioni Inter Juventus riservano qualche grattacapo a Simone Inzaghi a causa degli infortuni. Relativamente semplice il discorso in difesa, perché in assenza di Acerbi ci sarà De Vrij tra Pavard e Bastoni per completare il reparto a tre davanti a Sommer. Detto che sulle fasce avremo Darmian favorito su Dumfries a destra e Dimarco sicuro titolare a sinistra, così come sono sicuri del posto in attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ecco che il discorso potrebbe farsi più complicato nel cuore della mediana. L’infortunio di Calhanoglu potrebbe portare Barella in cabina di regia, con maglia da titolare per Frattesi come mezzala al pari di Mkhitaryan, però c’è anche l’opzione Asllani (a sua volta tuttavia reduce da problemi fisici), che potrebbe agire da regista riportando il sardo a mezzala a discapito di Frattesi.

QUALCHE BALLOTTAGGIO PER MOTTA

Diversi dubbi per Thiago Motta nelle probabili formazioni Inter Juventus: uno potrebbe essere addirittura in porta dopo l’ottima prestazione di Perin in Champions League, ma dovrebbe giocare regolarmente Di Gregorio. In difesa c’è il ballottaggio fra Savona e Cabal, che deciderà anche su quale fascia giocherà Cambiaso, mentre nella coppia centrale ci sono due maglie per tre candidati, cioè Kalulu, Danilo e Gatti, con l’ex Milan che sembra il più certo del posto. Da centrocampo in su, le certezze sono McKennie in mediana, le due ali Conceicao a destra (anche se spera pure Weah) e Yildiz a sinistra ed infine Vlahovic come centravanti, mentre poi ci sono altri tre candidati per le ultime due maglie, una in mediana e una come trequartista centrale, contese da Locatelli, Khephren Thuram e Fagioli.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Locatelli; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.