PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRUGES: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Partita da vincere a ogni costo dopo due sconfitte consecutive, le probabili formazioni Milan Bruges quindi ci accompagnano a un impegno che i rossoneri di Paulo Fonseca non possono fallire dopo i ko contro due big quali il Liverpool al debutto e poi anche il Bayer Leverkusen. Oggi si deve cambiare passo, approfittando di un abbinamento teoricamente ben più semplice e mettendo a frutto il turnover adottato con qualche brivido in campionato contro l’Udinese, una vittoria molto sofferta ma utile per il Milan.

Occhio a sottovalutare i belgi, che nella scorsa giornata hanno vinto sul campo dello Sturm Graz e quindi hanno 3 punti in classifica, ma è chiaro che per il Milan questo sia già una sorta di bivio, perché in casa contro il Bruges bisogna vincere se non si vuole diventare delle semplici comparse nella nuova Champions League e anche tornare a sollevare dubbi su questo Diavolo che raramente ha convinto del tutto nei primi due mesi della stagione. Tutto questo premesso, che cosa ci possono dire le probabili formazioni Milan Bruges?

QUOTE E PRONOSTICO SORRIDONO AL DIAVOLO

Oltre alle probabili formazioni presentiamo pure il pronostico su Milan Bruges: le quote dell’agenzia Snai indicano ampia fiducia nei rossoneri, come d’altronde è prevedibile. Il segno 1 quindi è quotato a 1,45, mentre poi si sale a 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,75 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno 2, qualora il Bruges espugnasse San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRUGES

DUE RITORNI PER FONSECA

Nelle probabili formazioni Milan Bruges naturalmente per Paulo Fonseca ecco il ritorno dal primo minuto di Theo Hernandez (squalificato contro l’Udinese) e Rafael Leao. Oltre al portoghese, anche Loftus-Cheek si riprende una maglia da titolare sulla trequarti, che sarà completata da Pulisic dietro Morata, che sarà ovviamente il centravanti rossonero. Il modulo è il 4-2-3-1, ecco allora in mediana Fofana e Reijnders, mentre per completare la retroguardia davanti all’intoccabile portiere Maignan, oltre al suo connazionale come terzino sinistro, avremo a destra Emerson Royal, più due fra Gabbia, Tomori e Pavlovic, che si giocano i posti da centrali con il nuovo acquisto che è il più a rischio di cominciare dalla panchina.

QUALI SCELTE PER HAYEN?

Fra gli ospiti, le probabili formazioni Milan Bruges ci dicono che l’allenatore Nicky Hayen dovrebbe affidarsi al modulo 4-1-4-1, con Jutgla come unica punta. Ruolo molto delicato con questo assetto sarà pure quello di Jashari, regista basso davanti alla difesa a quattro che invece dovrebbe prevedere Seys, Mechele, Romero e Cuyper da destra a sinistra davanti al portiere Mignolet. Infine, a centrocampo ma con compiti piuttosto offensivi avremo Skoras a destra, poi in posizione centrale Vetlesen e Vanaken, infine Tzolis che sarà l’ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRUGES: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

BRUGES (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen.