DIRETTA STURM GRAZ BRUGES: RISULTATO IN EQUILIBRIO?

La diretta Sturm Graz Bruges (si gioca alle ore 21.00 di mercoledì) sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Austriaci primi nella Budesliga locale dopo l’ultima vittoria in trasferta a Linz ma sconfitti nel match d’esordio europeo, 2-0 per i francesi del Brest e cammino subito in salita per la seconda squadra austriaca impegnata in questa Champions oltre al Salisburgo.

Video Brest Sturm Graz (2-1)/ Gol e highlights: ci pensa Sima! (Champions League 19 settembre 2024)

I belgi del Bruges hanno iniziato a loro volta il cammino in Champions League con una sconfitta, 0-3 casalingo contro il Borussia Dortmund. Troppo il divario con i finalisti nella passata stagione nella competizione, nella massima serie belga i nerazzurri sono reduci da un pareggio esterno contro il Charleroi che ha lasciato il Bruges al quarto posto, a -8 dalla capolista Genk.

Diretta/ Brest Sturm Graz (risultato finale 2-1): espulso Lavalee! (Champions League, 19 settembre 2024)

STURM GRAZ BRUGES IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sturm Graz Bruges sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per l’intera Champions League. Chi non ha un abbonamento Sky con il pacchetto Sport potrà comunque seguire l’incontro attraverso NowTv, la piattaforma di streaming che permette una visione flessibile degli eventi sportivi.

STURM GRAZ BRUGES: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle probabili formazioni per la diretta Sturm Graz Bruges, con le due squadre a caccia della prima vittoria in Champions. Sturm Graz schierato con un 4-3-1-2 con Scherpen in porta e una difesa a quattro schierata con Gazibegovic, Aiwu, Wutherich, Lavalée. A centrocampo terzetto con Hrovat, Stankovic e Kiteishvili mentre Boving si muoverà da trequartista alle spalle di Biereth e Jatta, coppia offensiva. Per il Bruges 3-5-2 con Mignolet tra i pali alle spalle di una difesa a tre con Ordonez, Mechele e De Cuyper. A centrocampo Seys e Tzolis sulle fasce e Onyedika, Vanaken e Vetlesen per vie centrali, duo d’attacco formato da Skov Olsen e Nilsson.

Video Bruges Borussia Dortmund (0-3)/ Gol e highlights: chiude Guirassy! (Champions League 18 settembre 2024)

STURM GRAZ BRUGES: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Scopriamo le quote per chi vorrà scommettere sulla diretta Sturm Graz Bruges. Vittoria dello Sturm Graz fissata a 2.90, la quota per l’eventuale pareggio viene proposta a 3.45 mentre la quota riferita al successo esterno del Bruges è di 2.35.