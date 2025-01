In questa prima fase del 2025 la Fondazione Progetto Arca – da decenni al fianco dei meno fortunati ed ormai presente in sette differenti città sul nostro territorio – ha avviato la sperimentazione del suo primo numero solidale che potrà essere raggiunto in qualsiasi momento della giornata per sostenere le attività caritatevoli dell’associazione milanese: per ora il numero solidale rimarrà attivo solamente dal 12 gennaio al 2 febbraio, ma – probabilmente a fronte di un buon riscontro dal punto di vista dei donatori – Progetto Arca potrebbe anche decidere di estenderlo o di riproporlo altre volte nel corso del prossimi mesi.

Cani e gatti clonati, boom di cliniche che copiano animali scomparsi/ Proprietari spendono oltre 50mila euro

Per donare a Progetto Arca basterà inviare un messaggio (ovviamente non su WhatsApp, ma con i classici ed ormai dimenticati sms) o telefonare al numero 45584 decidendo così si sostenere le tantissime attività quotidiane, settimanali e mensili che la Fondazione organizza mettendo al centro i cittadini più sfortunati e le famiglie in difficoltà che vivono sul nostro territorio nazionale: un piccolo gesto certamente importante e che potrebbe fare la differenza per una delle oltre 40mila persone che ogni giorni si affidano ai volontari.

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli: maxi furto nella casa a Roma/ Rubati orologi e diamanti per 150mila euro

Tutti i numeri del 2024 di Fondazione Progetto Arca: più di 3,6 milioni di pasti caldi distribuiti ed oltre 40mila persone aiutate

L’inizio dell’anno – tuttavia – per Progetto Arca è anche il momento per tirare un po’ le somme sui 12 mesi che si sono appena conclusi e che segnano un positivo aumento della presenza dei suoi volontari al fianco di chi ne ha più bisogno: centrali in questa ‘economia’ dell’aiuto gli ormai noti foodtruck che con le loro cucine mobili ogni sera rappresentano un appuntamento fisso le persone senza fissa dimora che vivono a Milano, Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli e Bari e che sanno che ogni sera troveranno ad attenderli un pasto caldo servito con il sorriso e un ambiente amichevole e conviviale.

Arci, video choc contro Meloni e Salvini/ Minacce con canzone parodia: "Devono morire a testa in giù"

Oltre ai foodtruck, nell’ultimo anno Progetto Arca ha potenziato anche i suoi progetti di Housing Sociale che ora vantano la bellezza di 150 appartamenti messi a disposizione di 3mila 800 persone e che nel 2025 – questa è la promessa – verranno ulteriormente potenziate di altre 100 unità; mentre non vanno dimenticati neppure i 9 Market Solidali (quattro di trovano nella sola Milano e gli altri distribuiti tra Roma, Napoli, Bari, Ragusa e Faenza) che hanno permesso di distribuire 25mila pacchi di alimenti e spese di prima necessità. Conti fatti, la Fondazione nel 2024 ha aiutato più di 40mila persone distribuendo – oltre ai pacchi appena citati – più di 3,6 milioni di pasti caldi ad altrettanti bisognosi, grazie ovviamente all’aiuto dei suoi ormai 600 volontari.

“Siamo convinti che la casa sia un bene umano primario e un diritto irrinunciabile – spiega il presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia –, è il pilastro necessario che permette di raggiungere la vera integrazione“, promettendo che “andare incontro alle necessità di chi è più in difficoltà” rimarrà per sempre la missione principale della sua Fondazione e ricordando che “sostenere la nostra compagna” grazie al nuovissimo numero solidale “significa scegliere di essere al fianco dei nostri competenti operatori e dei nostri preziosi volontari“.