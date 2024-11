PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 3^ GIORNATA

Con i pronostici Conference League siamo arrivati a fare la nostra valutazione sulle partite che giovedì 7 novembre si giocano per la terza giornata: metà percorso in un girone unico davvero intrigante e nel quale è difficile addentrarsi completamente, perché sono davvero tantissime le squadre che vi prendono parte e il fatto che non si incrocino integralmente rende davvero complesso capire davvero come possa evolvere la situazione. Al momento chiaramente possiamo parlare di quanto stiamo vedendo, e per esempio abbiamo una Fiorentina che sta facendo bene avendo vinto le prime due partite, allo stesso modo dell’altra favorita che è il Chelsea.

Qualcuna sta invece penando e faticando più del previsto, altre dopo un avvio convincente si sono inaspettatamente fermate (è il caso del Cercle Brugge) oppure è accaduto il contrario, ma va anche ricordato che sono state disputate appena due giornate e il calendario può aver influito. Il nostro focus sui pronostici Conference League, per i quali ci faremo aiutare anche dalle quote che sono state emesse dai bookmaker, andrà innanzitutto su una Fiorentina che per il momento sta facendo il suo, e che anche oggi affronta una partita sulla carta abbordabile. Staremo a vedere cosa ci dirà il campo…

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: APOEL NICOSIA FIORENTINA

Parliamo quindi di Apoel Nicosia Fiorentina con i pronostici Conference League: una partita che ammicca con decisione alla Viola, che sta volando in campionato e che in questa competizione internazionale ha forse sofferto più del previsto, anche se quel che conta è che alla fine siano arrivate due vittorie contro le modeste The New Saints e San Gallo, dunque il cammino verso gli ottavi è decisamente ben avviato. Stasera si va sul campo dell’Apoel Nicosia, che ha un solo punto: fermati in Irlanda dallo Shamrock Rovers, i ciprioti hanno incredibilmente perso in casa contro il Borac Banja Luka e dunque rischiano anche di rimanere fuori dai playoff.

Naturalmente i pronostici Conference League emessi dall’agenzia Snai danno totalmente ragione alla Fiorentina: il segno 2 per la vittoria esterna dei viola vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro siamo ad un valore ammontante a 4,50 volte la vostra giocata per il segno 1 che identifica il successo dell’Apoel Nicosia, infine il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,40 volte l’importo che avrete investito su questa partita.