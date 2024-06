Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite di oggi (mercoledì 19 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: PER APRIRE LA SECONDA GIORNATA!

Sempre più nel vivo di Euro 2024, oggi ci attende un giorno significativo perché mercoledì 19 giugno cominciano le partite della seconda giornata di tutti i gironi e questo significa che per i pronostici sugli Europei 2024 da oggi in poi avremo i riferimenti delle precedenti prestazioni già messe in mostra da tutte le 24 Nazionali che sono protagoniste di questa dedizione degli Europei in Germania. Non è un dettaglio perché naturalmente questo significa che abbiamo visto tutti in azione, abbiamo capito punti di forza e di debolezza e tutto può essere più chiaro anche per chi vuole scommettere sulle partite di calcio.

Certo, una partita è poco per emettere verdetti definitivi: ad esempio, la Germania padrona di casa potrà essere di nuovo dominante come è stata venerdì scorso nella partita inaugurale contro la Scozia? Ci saranno riscatti da parte di chi invece è partito male e quindi rischia già in ottica eliminazione? Dobbiamo infatti tenere conto anche del fatto che la posta in palio sarà sempre più alta e pure questo aspetto potrebbe incidere in maniera molto significativa, da tenere presente parlando delle quote per le partite e i possibili favoriti di ogni incontro circa i pronostici Europei 2024 per oggi, mercoledì 19 giugno.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: QUALI FAVORITE OGGI?

FOCUS SU CROAZIA ALBANIA

La prima partita del giorno per i pronostici Europei 2024 sarà Croazia Albania, alle ore 15.00 del pomeriggio. Parliamo allora subito di questo incontro, anche perché sarà valido per il girone B e quindi mette di fronte due rivali dell’Italia, anche se gli Azzurri giocheranno solamente domani sera contro la Spagna. Entrambe sconfitte all’esordio, c’è già aria da ultima spiaggia perché ovviamente una seconda battuta d’arresto sarebbe fatale. In particolare la Croazia deve rialzarsi dopo il pesante ko contro la Spagna, che ha messo dubbi sui semifinalisti degli ultimi Mondiali, che rischiano di avere un cammino molto più breve a Euro 2024. Il discorso è valido anche per l’Albania, per la quale però erano prevedibili le difficoltà nel girone di ferro, aperto perdendo contro l’Italia.

Ecco allora che possiamo esaminare le quote su Croazia Albania dell’agenzia Snai per i pronostici Europei 2024: favoriti in modo abbastanza netto i croati che formalmente sono i padroni di casa, il segno 1 è proposto a 1,50 contro quota 7,00 per il segno 2 in caso di successo dell’Albania, che ancora una volta parte nettamente sfavorita. Il segno X si colloca, come facilmente prevedibile, a un livello intermedio perché varrà 4,25 volte la giocata in caso di pareggio, che lascerebbe nelle prime due posizioni della classifica del girone Italia e Spagna ancora prima di giocare domani sera.

