PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 13^ GIORNATA

È di nuovo tempo di pronostici Serie A: siamo infatti arrivati alle partite che valgono per la 13^ giornata del massimo campionato di calcio, che torna a farci compagnia dopo la sosta per le nazionali e che dunque è nuovamente protagonista. Sappiamo che lo scenario per la lotta scudetto è straordinario con sei squadre raccolte in due punti, e in questo fine settimana la situazione potrebbe cambiare ulteriormente: sono infatti in programma due big match come Milan Juventus e Napoli Roma (per quanto i giallorossi siano in difficoltà), pronte ad approfittarne Inter, Fiorentina, Atalanta e Lazio che possono anche prendersi il primo posto in classifica.

Come sempre con i pronostici Serie A ci faremo aiutare dalle quote emesse dalle agenzie ma anche da quanto accaduto recentemente, per esempio il fatto che la Juventus torni a San Siro dove, nella partita contro l’Inter, ha incredibilmente pareggiato 4-4 andando in vantaggio, facendosi distanziare ma riuscendo a recuperare. Anche questo, come altri, è un dato di cui tenere conto nel parlare dei pronostici Serie A; senza indugiare oltre cominciamo allora la nostra valutazione sulle ipotesi di campo, prendendo il via ovviamente dalle partite che si giocano sabato 23 novembre per aprire la 13^ giornata di campionato.

PRONOSTICI SERIE A: VERONA INTER

Partiamo allora da Verona Inter con i pronostici Serie A: naturalmente nerazzurri clamorosamente favoriti e basta guardare le quote fornite dalla Snai per rendersene conto, pur in trasferta la squadra di Simone Inzaghi vi farebbe guadagnare appena 1,35 volte quanto messo sul piatto per la sua vittoria (segno 2) mentre il successo del Verona regolato dal segno 1 porta in dote una vincita che ammonta a ben 7,75 volte l’importo investito, infine l’ipotesi del pareggio per la quale puntare sul segno X porta in dote, con questo bookmaker, un valore che corrisponde a 5,25 volte la vostra giocata.

Inter che se vogliamo può avere il problema delle sfide contro le big: ha perso il derby e pareggiato in casa contro Juventus e Napoli, in queste due gare sicuramente è uscita con tanti rimpianti ma in termini generali ha sempre mancato il colpo del ko, mentre contro squadre piccole i nerazzurri se la cavano alla grande e dopotutto iniziano questa 13^ giornata ad un solo punto dalla vetta, sperando che la Roma faccia lo scherzetto all’ex Antonio Conte. Il Verona ovviamente lotta per la salvezza, ma dà la sensazione di poter confermare nuovamente la categoria: certo non è questa la partita giusta per ottenere i punti necessari allo scopo.

PRONOSTICI SERIE A: MILAN JUVENTUS

I pronostici Serie A ci conducono al big match di San Siro: Milan Juventus è uno spettacolo che si scrive da solo, una partita nella quale i temi di interesse sono parecchi a cominciare dal fatto che i bianconeri potrebbero mandare i rossoneri a -9 (anche se con una partita in più) ma d’altro canto il Milan potrebbe cominciare a chiudere la forbice tra le prime sei della classifica e il resto del gruppo. Entrambe hanno ancora qualche problema da risolvere, ma in generale girano: nuovi allenatori e progetti intriganti, siamo ancora in fase di rodaggio ma attenzione a quando le due big dovessero entrare a pieno regime.

Intanto la Snai ci dice che a essere favoriti sono i rossoneri: abbiamo un segno 1 per la vittoria del Milan che vale 2,20 volte quanto investirete con questo bookmaker, per contro il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo della Juventus vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 3,50 volte quanto messo sul tavolo, infine parliamo anche del segno X sul quale naturalmente bisognerà puntare per l’eventualità del pareggio, e che tramite questa agenzia consente di intascare una somma che corrisponde a 3,15 volte quella che sarà stata la vostra giocata.