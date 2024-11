RISULTATI SERIE A: BIG MATCH A SAN SIRO!

Grande domenica con i risultati Serie A, oggi 10 novembre si conclude la 12^ giornata e non avremo stavolta posticipi al lunedì, perché come sappiamo il campionato si fermerà per la terza volta per consentire gli impegni delle varie nazionali. Dunque le cinque partite che restano sono tutte oggi: si comincia con il tradizionale lunch match delle ore 12:30 che è Atalanta Udinese, poi alle ore 15:00 il doppio appuntamento con Fiorentina Verona e Roma Bologna che sarà seguito dalla sfida delle ore 18:00, in questo caso Monza Lazio, mentre la chiusura delle ore 20:45 sarà assolutamente scintillante perché si tratta del big match Inter Napoli.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Alla Juventus il derby! Diretta gol live score (oggi 9 novembre 2024)

Se a San Siro ci si gioca il primo posto in classifica, alle spalle attenzione perché sono impegnate oggi, nei risultati Serie A, tre squadre che hanno lo scudetto a portata di mano: discorso ovviamente relativo essendo solo all’inizio di novembre, ma intanto Atalanta, Fiorentina e Lazio sono a tre punti dalla vetta e possono sfruttare la sfida diretta pe avvicinarsi ancora di più, dunque sarà una domenica davvero ricca di spunti anche perché, a fianco di questa corsa al tricolore e alla qualificazione in Champions League, abbiamo una corsa alla salvezza e alle posizioni più nobili della classifica, tra poco scopriremo quello che succederà.

Risultati Serie A, classifica/ La Lazio aggancia il terzo posto! Diretta gol live score (4 novembre 2024)

RISULTATI SERIE A: SORPASSO IN VETTA?

Tra poco avremo dunque l’inizio dei risultati Serie A con un lunch match di sicuro interesse: l’Atalanta sta volando, dopo aver demolito il Napoli al Maradona la Dea è andata a fare risultato pieno a Stoccarda, si è infilata tra le squadre che oggi sarebbero direttamente agli ottavi di Champions League e a questo punto non si può più davvero nascondere, anche se mercoledì sera Gian Piero Gasperini si è idealmente tolto dalla lotta allo scudetto. Lui stesso sa però che l’Atalanta è in corsa, e non potrebbe essere altrimenti: è in un grande momento, si trova a soli 3 punti dalla vetta e ha appunto battuto la capolista in modo netto, dunque è chiaro che la Dea possa sognare in grande.

Risultati Serie A, classifica/ Inter a -1 dal Napoli! Diretta gol live score (oggi 3 novembre 2024)

Il grande tema del giorno nei risultati Serie A è però quello del potenziale sorpasso in vetta: l’Inter, reduce dalla vittoria sull’Arsenal, vuole prendersi vittoria e primo posto in classifica scalzando il Napoli, poi bisognerà valutare se sarà un sorpasso temporaneo o il primo passo verso il bis scudetto ma intanto dopo qualche settimana potrebbe davvero esserci il cambio della guardia, il Napoli che dava la sensazione di viaggiare con il pilota automatico si trova al primo vero momento di maturità, una vittoria a San Siro – dove la tradizione è poco favorevole – sarebbe una grande affermazione di grandezza, l’Inter invece vuole cancellare i fantasmi della rimonta subita dalla Juventus.

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA

Ore 12:30 Atalanta Udinese

Ore 15:00 Fiorentina Verona

Ore 15:00 Roma Bologna

Ore 18:00 Monza Lazio

Ore 20:45 Inter Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 25

Inter 24

Atalanta, Fiorentina, Lazio 22

Juventus 21

Milan 17

Udinese 16

Bologna 15

Torino, Empoli 14

Roma 13

Verona 12

Parma, Como, Cagliari, Genoa 9

Monza, Venezia, Lecce 8