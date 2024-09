VIDEO UDINESE COMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Dacia Arena l’Udinese ha la meglio sul Como vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i Lariani a tentare di partire forte affacciandosi in avanti immediatamente al 4′ con Belotti che spara però larghissimo esattamente come fa poi anche Ehizibue sul fronte opposto verso l’11’.

La squadra allenata da mister Fabregas si affida di nuovo a Belotti che non capitalizza al 32′ mentre gli uomini del tecnico Runjaic si muovono meglio e spezzano l’equilibrio iniziale andando a segno al 42′ grazie al gol messo a segno da Brenner, assistito benissimo dal suo collega Ehizibue. I lombardi provano quindi a reagire sebbene il tiro di Strefezza finisca solo di poco largo a lato del palo al 45’+3′.

Nel secondo tempo i biancoblu ricominciano con lo spirito giusto per andare a caccia dell’eventuale pareggio costringengo Okoye a salvare sulla linea di porta il colpo di testa davvero insidioso firmato da Kempf. Nel finale i rimpianti del Como crescono in maniera esponenziale quando al 90’+4′ Cutrone calcia a lato dal dischetto il calcio di rigore fischiato, su segnalazione del VAR, per un fallo di mano commesso da Payero.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bijol al 68′, Runjaic all’81’, Zemura al 90’+1′, Bravo al 90’+9′ da un lato, Fabregas al 68′ dall’altro. I tre punti assegnati da questo successo ottenuto tra le mura amiche permettono all’Udinese di raggiungere quota 7 nella classifica della Serie A mentre il Como non si muove rimanendo appunto fermo a 1 punto.

VIDEO UDINESE COMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS