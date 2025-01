PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS, PARLA GIOVANNI IMPROTA (ESCLUSIVA)

Napoli Juventus stasera alle 18.00 allo stadio Maradona, classica del nostro campionato di Serie A che spesso ha deciso lo scudetto. Il Napoli ha 50 punti, la Juventus 37 per una situazione certo diversa. Il Napoli si gode il primato solitario con l’Inter che però deve recuperare la partita con la Fiorentina. Azzurri reduce dall’importante successo 2-3 a Bergamo con Antonio Conte ormai vero leader di questa formazione che ha forgiato a sua imamgine. La Juventus viene dalla vittoria 2-0 sul Milan e dall’opaco 0-0 di Bruges che però le ha garantito la qualificazione ai playoff di Champions League.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2025)

La squadre di Conte si sta dimostrando sempre compatta, concreta, con un Lukaku di grande livello; quella di Thiago Motta pur non avendo perso ancora in campionato ha problemi in attacco e Vlahovic non vive la sua migliore stagione in bianconero. Il Napoli sogna sempre di più lo scudetto, ma per il pronostico Napoli Juventus abbiamo sentito Giovanni Improta, che ha vestito la maglia partenopea per molti anni, in una intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 22^ giornata (25-26 gennaio 2025)

Nel suo pronostico Napoli Juventus, come vede questa partita? Napoli Juventus è sempre una grande classica del nostro campionato, con una Juventus squadra molto organizzata che non ha ancora perso in campionato. Una partita molto sentita a Napoli da sempre, con un Napoli però che è diventata una vera big del nostro calcio con i risultati, i successi ottenuti anche negli ultimi anni.

Quanto conta Conte nel primato del Napoli? Molto, tantissimo, Conte ha veramente fatto un grande lavoro, ricompattando, ricostruendo una squadra che si era intorpidita dopo lo scudetto di due anni fa, come può sempre succedere nel calcio dopo una vittoria importante. Il merito di Conte è di aver ridato slancio a questo Napoli e averlo portato al primato attuale in campionato.

Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote: Conte sicuro, Motta dubbioso (Serie A, oggi 25 gennaio 2025)

Che Napoli si aspetta stasera? Un Napoli quadrato, molto forte fisicamente, molto concreto, con la miglior difesa del campionato, molto caricato in vista di questa partita.

Che Juventus si aspetta al Maradona, come risolvere il problema del gol? La Juventus è sempre squadra temibile, ha purtroppo il problema del centravanti che non sta riuscendo a risolvere questa stagione. Un problema che si sta portando da inizio anno nella sua fase d’attacco.

Weah uomo partita per i bianconeri? Weah è un calciatore molto forte, di notevole valore, come ha confermato quest’anno, con la capacità di andare in gol spesso. C’è da dire che però stasera troverà la difesa del Napoli, non facile da superare, molto forte.

Anguissa o Locatelli chi vincerà la sfida a centrocampo? Anguissa è uno dei migliori giocatori del Napoli, grande capacità realizzativa, tanti assist, importante in questa squadra, forte fisicamente, un centrocampista completo. Locatelli è altro centrocampista di valore che gioca però più in posizione arretrata, anche lui per la Juventus uno dei migliori in questa stagione.

Il suo pronostico Napoli Juventus? Una partita aperta, bella, dove però vedo il Napoli più caricato, meglio della Juventus.

Andrà allo stadio? No, vedrò l’incontro in tv, si vede meglio.

Qualche amarcord dei suoi anni al Napoli? Era un Napoli che proprio in quegli anni sfiorò lo scudetto e fece divertire, appassionare i tifosi napoletani. Pur non vincendo lo scudetto fece cose importanti. Sono contento di aver fatto parte del Napoli. (Franco Vittadini)