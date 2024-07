Quali Contrade non corrono il Palio di Siena 2024 del 2 luglio?/ I nomi delle 7 escluse e il perché

QUALI CONTRADE NON CORRONO IL PALIO DI SIENA 2024: LE ESCLUSE DEL 2 LUGLIO

Le partecipanti sono dieci, le Contrade di Siena sono in totale diciassette, i conti sono presto fatti: martedì 2 luglio, ci saranno sette Contrade che non corrono, escluse dal Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna di Provenzano. Andiamo allora subito a ricordare quali sono i nomi di queste sette Contrade che non corrono il Palio di Siena 2024 del 2 luglio: si tratta di Aquila, Selva, Tartuca, Istrice, Drago, Torre e Chiocciola, che dovranno accontentarsi di fare da spettatrici.

Fin qui i nomi, ma perché sono queste le Contrade escluse e per quale motivo proprio loro non potranno partecipare? Il regolamento è molto semplice per stabilire i nomi delle Contrade che non corrono al Palio di Siena: innanzitutto, ogni anno sono iscritte di diritto le sette assenti alla corrispondente corsa dello scorso anno – per cui il riferimento è in questo momento il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano in data 2 luglio 2023.

QUALI CONTRADE NON CORRONO IL PALIO DI SIENA 2024: I CRITERI DELLA SCELTA

Questo rende evidente il fatto che Aquila, Selva, Tartuca, Istrice, Drago, Torre e Chiocciola erano ovviamente presenti un anno fa in Piazza del Campo, ma ad ogni Carriera sono in gara dieci Contrade, di conseguenza c’è una possibilità di partecipare per due anni consecutivi allo stesso Palio di Siena. Infatti, vengono estratte a sorte l’ultima domenica di maggio i nomi di tre Contrade che hanno questo onore, mentre le altre sette sono escluse e di conseguenza non corrono il Palio di Siena 2024.

In realtà vi è anche un ulteriore sorteggio, che serve per stabilire l’ordine di sfilata nel corteo storico, che come sempre prevede la partecipazione di tutte le 17 Contrade della città di Siena. Per le sette escluse il pensiero va già al 2 luglio 2025, oppure alla Carriera dedicata alla Madonna Assunta del 16 agosto prossimo: anche per questa corsa i meccanismi sono esattamente gli stessi, il sorteggio sarà domenica per determinare le tre che faranno il bis e le sette Contrade invece escluse, che non correranno il secondo Palio di Siena del 2024.

