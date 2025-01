Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Anticipazioni e numero puntate: palinsesto ballerino

C’è grande attesa questa sera per la nuova fiction di Canale5 Zorro Amore e Vendetta, miniserie tv spagnola che racconta il mito dell’eroe mascherato che vive una doppia vita di giorno Diego De La Vega, ricco e privilegiato figlio di un latifondista, e di notte cavaliere mascherato che lotta contro le ingiustizie. La prima puntata in onda questa sera, martedì 7 gennaio 2024, sarà composta da ben tre episodi ma quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Come spesso capita alle soap ed alle fiction di casa Mediaset anche la produzione spagnola è stata soggetta ad un palinsesto ballerino

Leopardi Il poeta dell’infinito, parla il regista Sergio Rubini/ "Il mio Leopardi trasgressivo e moderno"

Inizialmente prevista per il 2024 è stata posticipata al 2025 e del resto la stessa puntata d’esordio è stata annunciata pochi giorni prima della messa in onda, in sostituzione del “del reality Grande Fratello. E dunque è probabile che le prossime puntate subiscano lo stesso destino venendo spostate da un giorno all’altro. La fiction con protagonista Miguel Bernardeau nel ruolo dell’omonimo eroe mascherato è composta da dieci episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno che verranno trasmessi tutti nella prima serata di Canale5.

Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta, prossima puntata del 14 gennaio 2025/ Monasterio salva la vita a Diego

Zorro Amore e Vendetta, anticipazioni e numero puntate: quando finisce e giorni di messa in onda

Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Scendendo nel dettaglio e salvo ulteriori cambiamenti, la seconda puntata della fiction di Canale5 andrà in onda 14 gennaio 2025, la terza il 21 e la quarta il 28 essendo gli episodi dieci ne verranno trasmessi tre in ogni puntata ed in una solo due. Svelato il calendario della fiction nello specifico non resta che ricordare che “Amore e vendetta – Zorro” va onda ogni martedì, dalle 21.30. circa su Canale 5. Le puntate della serie sono visibili e disponibili anche – in diretta streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non è chiaro, invece, se su La5 o Mediaset Extra verranno trasmesse delle repliche.