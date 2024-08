Temptation Island 2024 settembre: la data della prima puntata

L’attesa sta per terminare per l’inizio di Temptation Island 2024 settembre che sarà condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia. Dopo poche settimane dalla fine dell’edizione estiva, Mediaset è pronto a lanciare la nuova edizione del programma dell’amore durante il quale nuove coppie si metteranno totalmente in gioco per capire se la relazione possa o meno andare avanti. Dopo vari rumors e indiscrezioni, Mediaset ha sciolto le riserve svelando il giorno della messa in onda della prima puntata.

Anna e Alfred, chi è nuova coppia di Temptation Island settembre 2024/ Lei: "Scoperte chat e un tradimento"

Il reality dedicato ai sentimenti è sempre andato in onda il giovedì sera ma a settembre cambia tutto ovvero lasciando il giovedì sera al Grande Fratello e andando in onda martedì 10 settembre.

Le coppie di Temptation Island 2024 settembre

La pagina Instagram di Temptation Island ha ufficializzato le prime quattro coppie che hanno deciso di provare a superare le varie tentazioni del villaggio. A mettersi in gioco saranno Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia e, l’ultima coppia presentata, quella formata da Anna e Alfred.

Giulia e Mirco, il retroscena nel passato della coppia di Temptation Island settembre 2024/ L'ex è un'ex...

Sin dalla prima puntata, le coppie di Temptation Island 2024 settembre conosceranno i tentatori e le tentatrici e poi si separeranno mettendosi subito in gioco ed entrando nel pieno del programma con i primi video e i primi falò. Chi tra le coppie uscirà indenne dal villaggio?