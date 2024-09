Quelli che mi vogliono morto, le curiosità del film

Giovedì 19 settembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film thriller del 2021 dal titolo Quelli che mi vogliono morto. La pellicola è diretta dal regista Taylor Sheridan, celebre per avere curato le riprese della serie TV Yellowstone, con Kevin Costner. Le musiche hanno la firma del compositore Brian Tyler, autore delle colonne sonore di Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron e John Rambo.

La protagonista è interpretata dalla stella di Hollywood Angelina Jolie, diventata famosa a livello internazionale grazie alla sua interpretazione del personaggio dei videogiochi Lara Croft.

Nel cast anche l’attore britannico Nicholas Hoult, che ha esordito nel 2002 in About a Boy – Un ragazzo con Hugh Grant, e l’attore irlandese Aidan Gillen, celebre per il ruolo di Petyr Baelish nella serie televisiva di successo Il Trono di Spade.

La trama del film Quelli che mi vogliono morto: un ragazzino testimone di un omicidio

Quelli che mi vogliono morto racconta le vicende di un ragazzino di 12 anni, Connor Casserly (Finn Little), che per puro caso diventa testimone di un efferato omicidio e, per questo motivo, viene inserito dalla polizia in un programma di protezione testimoni. Al giovane viene quindi fornita una nuova identità e inizia una nuova vita in una cittadina isolata del Montana, circondata da boschi e montagne, dove nessuno potrà trovarlo.

Purtroppo, però, i due criminali responsabili di questo omicidio (Nicholas Hoult e Aidan Gillen) si mettono immediatamente sulle sue tracce e riescono a scovare la sua posizione.

In un ultimo tentativo di riuscire a sopravvivere, Connor inizia una corsa forsennata tra i boschi, senza sapere che di lì a poco tutta l’area sarà interessata da un terribile e devastante incendio.

A ritrovare il protagonista circondato dalle fiamme è una bella e coraggiosa guardia forestale, Hannah Faber (Angelina Jolie), che farà tutto il possibile per salvare il ragazzino dalle fiamme dell’incendio e dai due sicari decisi ad ucciderlo.