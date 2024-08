Raul Dumitras e Giulia Cavaglià: flirt in corso?

Raul Dumitras è stato uno dei protagonisti dell’edizione estiva di Temptation Island al termine della quale ha chiuso la storia con la fidanzata Martina. Tornato alla vita quotidiana, Raul ha frequentato una tentatrice dello stesso programma e, attualmente, sarebbe nuovamente single. Tuttavia, sui social, il popolo del web continua a monitorare tutti i suoi movimenti e, nelle scorse ore, ha notato alcuni like sospetti con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne il cui nome, più volte, è stato accostato al Grande Fratello.

A riportare i gesti social che hanno immediatamente scatenato una serie di reazioni è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la seguente segnalazione: “Buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e like tra Raul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara”. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due?

Raul Dumitras e Giulia Cavaglià: solo rumors

Nessuna conferma del presunto flirt tra Raul Dumitras e Giulia Cavaglià dopo la segnalazione pubblicata da Deianira Marzano che non è più tornata sull’argomento. Entrambi, tuttavia, sarebbero ufficialmente single: lei, infatti, dopo aver chiuso l’importante storia con Federico Chimirri, accostato anche lui al Grande Fratello, non starebbe frequentando nessun altro.

I protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, dunque, continuano a far discutere in attesa che la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia prenda ufficialmente il via con nuove coppie, pronte ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

