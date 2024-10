Rebecca e Vybes stanno insieme a Amici 2024? Le ultime sulla coppia

Per Rebecca e Vybes potrebbe essere scoccato l’amore nella Casetta di Amici 2024, i due giovani allievi hanno approfondito la conoscenza e tra loro pare essere nato del tenero. Lei ha letto un bigliettino che sarebbe dovuto restare sotto anonimato: “Qualche volta ho provato a dirti qualche parola in più ma non riesco proprio e lo faccio solo con le persone che sotto sotto un po’ mi interessano“ si legge nel bigliettino che Rebecca ha tentato fin da subito di decifrare.

Lisa Marie Presley, figlia Riley choc: "Tenuto in casa corpo di mio fratello morto"/ E su Michael Jackson...

Intervenuta in sala relax, Rebecca ha voluto subito approfondire la questione, pungolando Vybes: “Vybes lo hai scritto tu? Lo hai scritto tu? Te lo farò tirare fuori questo sì sono stato io” ha avvertito l’allieva di Amici 2024 certa che il messaggio sia nato dalla penna della cantante. Dopo qualche insistenza, Rebecca è riuscita a estrapolare dalla bocca di Vybes, la verità, che ha dunque confessato di aver scritto lui il messaggio.

Oroscopo Branko, previsioni 10 ottobre 2024/ Bilancia nervosa? Cambiamenti per Scorpione

Rebecca e Vybes, scocca la scintilla dopo il messaggio del cantante?

Rebecca ha tentato in tutti i modi di far confessare Vybes, arrivando fino a sotto il naso del cantante e spingendolo a confessare che il messaggio fosse opera sua: “Giurami che non l’hai scritto te! Dimmi la verità. L’hai scritto tu oppure no? Giuralo sulla persona più importante che hai! Guardate che non giura! Sei un cretino veramente” si è sfogata Rebecca che è poi riuscita nel suo intento alla fine.

Insistenza che ha pagato, anche se sicuramente i modi di Rebecca avrebbero potuto essere un po’ meno bruschi e più carini, alla fine però la ballerina ha raggiunto il suo scopo, scoprendo che è Vybes il suo corteggiatore. E adesso sarà curioso vedere come si evolveranno le cose nella casa di Amici 2024 tra i due giovani.

LA STORIA/ Una sperduta libreria nel Chianti che fa fiorire le macerie di Gaza e Kharkiv