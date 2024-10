Rebecca Gabrielli, chi è e carriera della ballerina: l’esperienza a Ballando con le stelle 2024

Rebecca Gabrielli è una delle new entry di Ballando con le stelle 2024, che quest’anno ha rivoluzionato il cast degli insegnanti di danza con illustri addii (come quello di Samuel Peron) e numerosi nuovi arrivi. Originaria di Massa Carrara, classe 1994, la giovane ballerina ha 29 anni e vive a Roma: sin da giovanissima ha coltivato la passione per la danza che, dopo una lunga gavetta, l’ha portata alla fine a diventare una ballerina professionista.

In televisione ha preso parte in passato a Il Cantante Mascherato su Rai1 ed ebbe già l’occasione di calcare il palco di Ballando, quando fu chiamata da Milly Carlucci ad esibirsi al fianco dei Pooh, ballerini per una notte. Quest’anno è arrivata invece la promozione a ballerina professionista del programma del sabato sera di Rai1, in coppia con i Cugini di Campagna Silvano Michetti, Nick Luciani, Poppi Michetti e Tiziano Leonardi. La loro avventura televisiva si è tuttavia conclusa con l’eliminazione al termine della quarta puntata, andata in onda lo scorso sabato.

Rebecca Gabrielli e la riservata vita privata: ha un fidanzato?

Rebecca Gabrielli è dunque un giovane talento della danza e Ballando con le stelle 2024, seppur culminata con l’eliminazione dei Cugini di Campagna, ha sicuramente rappresentato per lei un’occasione per mettere in mostra il proprio talento. Oltre alla carriera, cosa sappiamo invece della vita privata della maestra del programma? Sul fronte sentimentale della ballerina non si conoscono sufficienti informazioni, essendo piuttosto riservata e non avendo mai apertamente parlato della sua sfera più intima.

Stando alle informazioni che trapelano in rete, Rebecca Gabrielli avrebbe un fidanzato di nome Gianluca Salati, che si occuperebbe di social media e content creation: la coppia starebbe insieme da circa 2 anni, ma il condizionale è d’obbligo e sono tutte informazioni ovviamente da prendere con le pinze.

