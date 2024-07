Risultati ballottaggi Elezioni Francia 2024/ Diretta exit poll seggi, come si vota: sondaggi RN-Macron-NFP

LA GUIDA PER I BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI LEGISLATIVE FRANCIA 2024: DIRETTA AFFLUENZA, EXIT POLL E RISULTATI

La resa dei conti in Francia è arrivata: urne aperte in tutto il Paese per i ballottaggi delle Elezioni Legislative 2024, appena una settimana dopo il primo turno che ha consegnato un’affluenza da record e risultati roboanti per il Rassemblement National di Marine Le Pen verso la nuova Assemblea Nazionale. Proprio l’esito delle urne ha portato il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron a richiamare un “blocco anti-RN” per questi ballottaggi, appello accolto (in parte) sia sul fronte centro che nella sinistra dove il Nuovo Fronte Popolare di Melenchon (LFI) e Glucskmann (Socialisti) è stata la vera sorpresa delle Legislative 2024 finora.

ELEZIONI FRANCIA 2024/ Il "nuovo" antisemitismo a sinistra potrebbe guastare i piani di Macron & co.

Si vota solo oggi 7 luglio 2024 dalle ore 8 alle 18, fino alle 20 invece nelle grandi città, con i primi exit poll in diretta live appena chiudono i seggi: fari sull’affluenza finale che potrebbe determinare il successo o meno del “blocco anti-Le Pen” e ovviamente interesse massimo sui 501 collegi ancora in bilico che vanno oggi ai ballottaggi delle Elezioni Legislative Francia 2024. Ricordando che quelle in corso sono votazioni anticipate per decisione dello stesso Macron, il quale ha sciolto il Parlamento l’indomani dei risultati delle Europee (dove l’RN aveva doppiato la coalizione governative di Ensemble-Reinassance), ecco qui sotto la guida accelerata con tutto quello che c’è da sapere prima dei risultati definitivi in arrivo questa sera attorno alle ore 23.

COSA DIMENTICANO PD, M5S E COLLE/ Il Nuovo Fronte Popolare l'Italia lo ha già avuto, era il Conte 2

COSÌ I RISULTATI AL PRIMO TURNO DELLE LEGISLATIVE: AFFLUENZA RECORD, 76 SEGGI GIÀ ELETTI

Al primo turno i risultati definitivi delle Elezioni legislative Francia 2024 furono nettamente a favore del Rassemblement National, con ottima tenuta del NFP della gauche francese, mentre decisamente sottotono la coalizione che fa a capo al Premier uscente Gabriel Attal e, soprattutto, al Capo dell’Eliseo. Le Pen con il candidato Premier Jordan Bardella nel voto dello scorso 30 giugno presero il 33,15% delle preferenze con più di 10 milioni di elettori: al secondo posto il Nuovo Fronte Popolare con tutte le sinistre unite, al 27,99% (quasi 9 milioni di francesi) mentre con meno di 7 milioni al terzo posto è finito Ensemble con Horizons, la coalizione macroniana, con il 20,76% finale.

NOMINE UE/ Quando su von der Leyen in Consiglio Ue si astenne la Merkel, mentre Prodi tifava "Orsola"

Dei 577 seggi totali del Parlamento francese solo 76 sono già stati eletti al primo turno, mentre 501 restano in bilico nei ballottaggi di oggi: 38 già conquistati dal RN con gli alleati di Centrodestra (parte del Partito Repubblicano), 32 per il NFP, 2 per Ensemble e DVG, 1 a testa per Repubblicani e Reconquete di Zemmour. Gli appelli lanciati dai partiti hanno visto l’impegno di Macron, Melenchon e Glucksmann di creare una sorta di “blocco” anti destra che puntasse al massimo di desistenze possibili per non disperdere voti: con desistenza si intende la decisione di ritirarsi dal ballottaggi – laddove vi siano 3 o più candidati che hanno superato la soglia di sbarramento al primo turno – per i terzi classificati, in modo da concentrare le forze contro il candidato considerato “nemico”, in questo l’RN di Le Pen.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO IN FRANCIA: TUTTI I NUMERI E RISULTATI SUI SEGGI IN BILICO

Tali accordi questa settimana hanno poi sconvolto gli scenari dei risultati per i ballottaggi per le Elezioni Francia 2024: al primo turno infatti erano 306 i “triangolari” nei collegi in bilico, con 190 “duelli” e 5 “quadrangolari”. Dopo gli appelli del centro e della sinistra francese, ai nastri di partenza di questi ballottaggi per le Legislative il dato è drasticamente calato: con 218 ritiri ufficiali dal secondo turno (129 del NFP, 81 di Ensemble), i “duelli” si moltiplicano fino a 403 sfide secche, con 95 “triangolari” e solo 2 “quadrangolari”.

Il dato “magico” è la quota 289: sono i seggi utili per avere la maggioranza assoluta dei deputati nella prossima Assemblea Nazionale, scenario non esattamente facile per nessuno dei tre grandi blocchi oggi al voto per formare un nuovo Governo. Interessi altissimi già sui primi exit poll in diretta questa sera per verificare se l’accordo di desistenza avvenuto a livello di “palazzo” sia poi stato seguito a ruota dal voto degli elettori: non è infatti scontato che il ritiro di un candidato, “automaticamente” chiami al voto per un altro candidato di un altro schieramento, tutto per non far eleggere il “nemico” comune della gauche francese, ovvero proprio l’RN. Secondo i risultati ufficiali espressi dopo gli accordi/ritiri in settimana, dei 403 “duelli” ben 154 sono sfide tra candidati di sinistra e destra; 135 le sfide tra Ensemble e RN; 50 quelle tra RN e gollisti; 32 tra Macron e Melenchon; 5 soli tra NFP e Repubblicani. Per i 95 “triangolari” invece la maggior parte, 70, sono tra i 3 grandi blocchi al voto in Francia, solo 11 tra NPF, Destra e Repubblicani. Come si vota al ballottaggio è invece pratica molto semplice: nei 501 collegi ancora in bilico (che corrispondono nettamente allo stesso numero di seggi ancora da assegnare) al secondo turno vale la semplice maggioranza relativa, dunque vince il candidato che prende più voti dello/degli sfidante/i.

SONDAGGI E PROIEZIONI SEGGI RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2024: IL REBUS MAGGIORANZA FRA LE PEN, MACRON E MELENCHON. GLI SCENARI

Prima di entrare nella lunga diretta alle urne di tutta Francia con i ballottaggi delle Elezioni Legislative, ecco i risultati arrivati con gli ultimi sondaggi espressi prima degli exit poll di questa sera, tenuto conto che secondo gli esperti la partita della maggioranza assoluta è alquanto complicata. Ad oggi, informa l’analisi di Toluna Harris Interactive per Challenges, M6 e RTL, il RN di Le Pen e Bardella avrebbe una proiezione seggi stimata tra i 190 e 220 eletti, davanti al NFP con 159-183, Ensemble invece sempre indietro con 110-135: i Repubblicani divisi tra Ciotti e il resto dei gollisti avrebbe invece un 30-50 seggi da giocarsi nei ballottaggi delle Elezioni Francia 2024.

Con Le Pen che lancia l’appello per convincere gli elettori ad un altro piccolo sforzo per cambiare radicalmente la Francia dopo decenni di guida centro-sinistra, Macron e Melenchon invocano il “blocco” anti Rassemblement National senza però avere chiaro poi quale tipo di Governo/maggioranza poter mettere in piedi: il Presidente francese ha garantito che «Non governeremo con La France Insoumise (LFI), una desistenza non significa una coalizione», stesso dicasi al contrario per i comunisti e radicali del Fronte. Attal ha chiamato all’unità nazionale contro le destre, ipotizzando un Governo di coalizione “provvisorio” non avendo però indicato la durata e soprattutto chi poi esprimerebbe gli effettivi voti in Parlamento. Se Bardella non dovesse farcela a costruire una maggioranza dopo i risultati di questa sera (e così nemmeno Melenchon), l’ipotesi del Governo tecnico non è da scartare del tutto, anche se la prospettiva alquanto insolita per la Francia rende assai incerto qualsiasi esito arriverà nelle prossime ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA