CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI LIGURIA 2024

Dalla chiusura delle urne di poche ore fa alla scoperta dei nomi di tutti i consiglieri eletti M5S alle Elezioni Regionali Liguria 2024 non manca molto e tra pochissimo potremo sapere chi comporrà la prossima squadra del Consiglio Regionale dopo la dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti coinvolto in uno scandalo che – per ora – è ancora tutto da confermare: l’attesa è tanta e la speranza del M5S guidato da Giuseppe Conte è quella di riuscire ad entrare nei banchi della regione con un numero maggiore di consiglieri rispetto all’ultimissimo appuntamento elettorale.

Ai risultati e agli eletti M5S delle regionali del 2020 ci arriveremo tra un attimo perché prima è importante ricordare che in questa occasione i 5 Stelle hanno deciso di unirsi alle file del centrosinistra puntando – assieme a PD, AVS e tre civiche tra il Patto Riformista, la lista Orlando presidente e Liguri a testa alta – tutto sul nome dell’ex ministro e deputato Andrea Orlando con questa lista di potenziali consiglieri:

– Genova: Giordano Stefano, Carissimo Mirko, Ceraudo Fabio, De Benedetti Isabella, Di Martino Daniele, Barbera Antonino, Di Mauro Rosario, Giuliana Angela, Murru Maryam, Piterà Erika, Rosasco Giansandro, Severini Daniele, Tini Maria, Traino Antonella, Weiss Andrea e Zanardi Roberta

– Savona: Scarone Stefania, Caruso Dario, Cerrato Andrea, Laratta Claudia e Piovano Roberto

– La Spezia: Ugolini Paolo, Giorgi Federica, Chiono Gabriele, Kalan Giordano e Magnani Maria-Angela

– Imperia: Trucco Lorenzo, Spinosi Maria, Abbo Daniela e Musacchio Pierfrancesco

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PER M5S ALLE REGIONALI IN LIGURIA DEL 2020

Insomma, con la pubblicazione dei risultati delle Elezioni Regionali Liguria 2024 – e conseguentemente di tutti i nomi degli eletti – potremo sapere se gli scandali che hanno coinvolto Giovanni Toti si sono ripercossi anche sul successo elettorale del centrodestra passando la palla in mano al centrosinistra che dalle Elezioni del 2020 ne uscì con le ossa (a dir poco) rotte: in quell’occasione – infatti – incassarono il 38,90% dei voti per Ferruccio Sansa, rispetto al 56,13 a favore della coalizione a sostegno di Toti, conquistando solamente 12 dei 31 seggi regionali.

I 5 Stelle ottennero – in quel contesto – il 7,78% dei voti che li fece piazzare secondi nella coalizione di centrosinistra (dietro solo ovviamente al PD a quota 19,89) e quinti a livello regionale (con Cambiamo, PD, Lega ed FdI che oscillavano tra il 22 e il 10 per cento); dati che si tradussero in due consiglieri eletti M5S nell’opposizione a Toti, ovvero: Fabio Tosi a Genova e Paolo Ugolini a La Spezia.