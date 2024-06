Risultati eletti M5S Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Disabato

SEGGI M5S ELETTI ALLE REGIONALI PIEMONTE 2024: RISULTATI E NOMI CONSIGLIERI

Si è concluso nella nottata tra ieri e oggi – con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia – lo scrutinio delle Regionali che si sono tenute nei giorni scorsi in Piemonte, con un’attesa riconferma del presidente uscente Alberto Cirio (sostenuto dal centrodestra); mentre sempre secondo le attese non sono molti i voti a favore del M5S di Giuseppe Conte, che nonostante quello che si potrebbe definire a tutti gli effetti un flop è riuscito a conquistare alcuni seggi del Consiglio regionale per i suoi eletti. A livello percentuale, il centrodestra ha concluso le Elezioni Regionali del Piemonte con il 56,13% dei voti, seguito dal centrosinistra con il 33,54% ed infine dal M5S – che sosteneva da solo la candidatura di Sarah Disabato – con il suo 7,68% di preferenze.

Insomma, i pentastellati a conti fatti sembrano aver perso la fiducia che avevano ottenuto ai seggi nel 2019, quando a fronte del 12,5% dei voti riuscirono ad ottenere 5 seggi; mentre quest’anno i 144.420 voti si traducono, per il M5S, in tre eletti: la candidata presidente Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio per Alessandria. (agg di LD)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI PIEMONTE 2024

In attesa di scoprire gli esiti delle Elezioni Regionali Piemonte 2024, andiamo a scoprire quelle che sono le ambizioni e le speranze del M5S, che in questa tornata elettorale ha deciso di puntare sulla coordinatrice regionale Sarah Disabato, che dovrà vedersela con il candidato uscente del centrodestra Alberto Cirio e con Gianna Pentenero del centrosinistra. L’obiettivo è sicuramente quello di riuscire a fare meglio di quanto fatto alle Elezioni Regionali Piemonte 2019. I pentastellati in quella occasione corsero da soli appoggiando Giorgio Bertola, che ottenne però solo il 13,6% delle preferenze, ben lontano dagli altri due candidati. Nonostante il flop, anche questa volta il partito di Giuseppe Conte non ha voluto inserirsi in una coalizione.

“La nostra è una squadra composta da donne e uomini che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità la loro competenza e il loro impegno. Uomini e donne che incarnano i valori che da sempre contraddistinguono il M5S, ovvero trasparenza, legalità, giustizia sociale e perseguimento del bene comune”, ha affermato nei giorni scorsi la candidata alla presidenza Sarah Disabato. Ecco allora tutti i nomi dei candidati ai seggi in Piemonte col M5S suddivisi nelle 8 circoscrizioni provinciali e nel listino maggioritario regionale:

– Torino: Alberto Unia, Giulia Proietti, Andrea Suriani, Patrizia Monica Triolo, Daniele Cattelino Toni, Maria Grazia Malorzo, Donato Lombardi detto Dino, Samantha Lopergolo, Paolo Biasiol, Rosina Serratore, Iuri Gilberto Bossuto detto Juri, Marina Odifreddi, Davide Lantermino, Eleonora Vono, Marco Allegretti, Patrizia Di Muzio, Umberto Cavaliere, Gianfranco Barrocu, Angelo Passalacqua, Gianluca Pilot

– Alessandria: Antonella Scagnetti, Paolo Gallo, Paola Ferraris, Pasquale Coluccio

– Asti: Giorgio Spata, Mariacristina Manto

– Biella: Emanuele Alberto Cutelle’, Raffaella Rosin

– Cuneo: Ivano Martinetti, Claudia Giorgis, Francesco Franco, Manuela Borello, Diego Perona

– Novara: Ivan Carlone, Arianna Piantanida, Mario Iacopino

– Verbano-Cusio-Ossola: Fabio Frizzini, Simona Epifani

– Vercelli: Ivana Mainenti, Vittorio Elli

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI PIEMONTE 2019

Tornando a guardare cosa è successo con le preferenze e gli eletti alle Elezioni Regionali Piemonte 2019, per provare a fare qualche previsione su quello che sarà l’esito delle Elezioni Regionali Piemonte 2024, è utile ricordare che nell’ormai vecchio Consiglio regionale il M5S aveva ottenuto solo 5 seggi in virtù del 12,5% delle preferenze ottenute. Un seggio su Torino è andato al candidato perdente Giorgio Bertola, che quest’anno ha rinunciato alla candidatura anche da consigliere. Sempre sul capoluogo regionale fu in quella occasione eletta anche Sarah Disabato, che invece è l’attuale candidata alla presidenza. Insieme a loro c’era Francesca Frediani. Gli altri due furono Sean Sacco su Alessandria e Ivano Martinetti su Cuneo.

