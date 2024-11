RISULTATI NATIONS LEAGUE: ECCO PORTOGALLO E SPAGNA!

Torniamo a parlare di risultati Nations League per la penultima volta nel corso della fase a gironi: infatti lunedì 18 novembre si gioca la seconda parte, di tre, di una sesta giornata che rappresenta la chiusura di questo turno che stabilisce le qualificate ai quarti nella Lega A, le retrocessioni e le nazionali che andranno a disputare i playoff per salire di categoria o al contrario i playout per evitare di scendere. Come dicevamo nei giorni scorsi, i risultati Nations League quest’anno hanno cambiato formula e la cosa interessante è che questi spareggi sono incrociati tra due diverse leghe: cosa che naturalmente contribuisce a far lievitare l’interesse.

Diretta Croazia Portogallo/ Streaming video tv: è caccia alla vetta! (Nations League, 18 novembre 2024)

Delle partite di oggi bisogna dire che si giocheranno tutte alle ore 20:45, e che per la Lega A ne avremo quattro: sono in campo infatti il girone A, con Croazia Portogallo e Polonia Scozia, e il girone 4 che ci terrà invece compagnia con Serbia Danimarca e Spagna Svizzera. A noi adesso non resta che scoprire quello che succederà sui vari campi: abbiamo assistito a una prima fase di Nations League che come da tradizioni è stata rapida perché si è esaurita nello spazio di tre finestre internazionali e tre mesi, poi se ne riparlerà a marzo ma intanto qualche tema interessante c’è anche stasera, e dunque vedremo come andranno le cose.

Diretta Spagna Svizzera/ Streaming, video tv: confermare il primo posto! (Nations League, 18 novembre 2024)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: CALA IL SIPARIO

I risultati Nations League stanno per tornare a farci compagnia, sotto i riflettori possiamo dire che finiscano le due nazionali della penisola iberica e dunque Portogallo e Spagna, il cui cammino nel torneo è stato ottimo. In particolar modo la Spagna è la grande attesa di questo periodo: dopo aver vinto gli Europei la Roja ha inaugurato un ciclo che spera ora possa ricalcare quello di quindici anni fa, che era stato inaugurato da Luis Aragones e proseguito da Vicente Del Bosque, capace di portare in dote due Europei e un Mondiale, il primo e finora unico nella storia di una Spagna che, se saprà giocare bene le sue carte e far crescere i giovani, ha davvero tutto per ripetersi.

Formazioni Croazia Portogallo/ Quote: Kramaric è squalificato! (oggi 18 novembre 2024)

Anche perché le altre nazionali si trovano in un percorso di ricostruzione: avevamo già parlato della Germania, il discorso può essere simile per il Portogallo anche se qui lo scenario ruota tutto intorno ai prossimi 40 anni di Cristiano Ronaldo, che pure vuole continuare a giocare ma forse deve accettare il fatto che la nazionale lusitana abbia la necessità di iniziare un percorso senza di lui, perché i giovani interessanti non mancano ma per il momento la politica è stata quella di garantire alla superstar un ruolo di primo piano, cosa che ultimamente (vedi Europei) non ha pagato dividendi. Che dunque i risultati Nations League siano l’ultimo grande ballo di CR7 almeno in nazionale? Scopriremo anche questo più avanti…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

LEGA A GIRONE 1

Ore 20:45 Croazia Portogallo

Ore 20:45 Polonia Scozia

LEGA A GIRONE 4

Ore 20:45 Serbia Danimarca

Ore 20:45 Spagna Svizzera

LEGA C GIRONE 2

Ore 20:45 Kosovo Lituania

Ore 20:45 Romania Cipro

LEGA C GIRONE 3

Ore 20:45 Bulgaria Bielorussia

Ore 20:45 Lussemburgo Irlanda del Nord

LEGA D GIRONE 1

Ore 20:45 Liechtenstein San Marino