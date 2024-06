Risultati preferenze Azione, Elezioni Europee 2024/ Niente seggi eletti: sbarramento per Calenda

NIENTE ELETTI IN UE PER AZIONE: LISTA DI CALENDA SOTTO SBARRAMENTO, LE PREFERENZE

I risultati delle Elezioni Europee 2024 hanno emesso il loro verdetto per Azione: il partito di Carlo Calenda non entrerà al Parlamento europeo. Ancor prima che arrivassero i dati ufficiali dallo scrutinio, YouTrend aveva emesso la sua “sentenza”, annunciando che Azione si era fermato al di sotto della soglia minima, visto che lo sbarramento è fissato al 4%. Per Calenda la sfida era con Stati Uniti d’Europa e Alleanza Verdi e Sinistra, a spuntarla questi ultimi che hanno ottenuto un risultato importante. Ciò ha ripercussioni non solo per Azione, ma anche per gli altri partiti, perché i seggi che avrebbe preso saranno distribuiti tra le altre liste. Nel caso del partito di Calenda erano tre, che vengono distribuiti a Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Nord-Est, Pd al Sud e Lega al Nord-Ovest.

A livello di preferenze, al Centro ne raccoglie di più Pittella con oltre 30mila preferenze, più di Ferrandino che è a 21mila circa, mentre Sommese è al di sotto delle 20mila, con il leader Carlo Calenda che non arriva a 14mila. Nelle Isole è lui a raccogliere più voti tra i candidati del suo partito, ma il dato è ancor più basso, visto che non arriva a 8mila preferenze, mentre al Centro è a quota 13mila circa. Nel Nord-Est riesce a superare quota 21mila, davanti a Kollensperger a 11mila e Pizzarotti a 10mila. Discorso simile al Nord-Ovest, dove Calenda è sempre a quota 21mila, mentre Alessandro Tommasi ne raccoglie 13mila e l’ex ministra Elena Bonetti a 11mila. (agg. di Silvana Palazzo)

CANDIDATI AZIONE ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI PER IL PARLAMENTO UE

Azione con Calenda riuscirà a superare lo sbarramento per entrare nel nuovo Europarlamento? Le elezioni europee 2024 che hanno chiamato alle urne tanti italiani tra l’8 e il 9 giugno, si sono concluse e lo spoglio è cominciato fin da subito, alle 23 di domenica sera. Siamo dunque in attesa di conoscere i risultati ufficiali delle scelte degli italiani, che hanno, con le loro preferenze, stabilito chi dovrà rappresentare la nostra Nazione al Parlamento Europeo. Prima di andare a vedere i risultati, le percentuali di ogni partito e soprattutto i seggi assegnati con i nomi corrispondenti degli europarlamentari, andiamo a conoscere meglio Azione.

Il partito si è presentato alle elezioni europee con Carlo Calenda capolista ovunque tranne che nella circoscrizione Nord Ovest, guidata invece da Elena Bonetti, che con Conte e Draghi è stata ministro per le pari opportunità e la famiglia. In lista anche nomi già noti al mondo della politica nazionale con Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma che ha lasciato +Europa dopo l’alleanza con Matteo Penzi, e del mondo accademico, come Giuseppe Zollino, docente di Padova, insieme alla pro rettrice della Statale di Milano Maria Pia Abbracchio. C’è poi anche Cuno Tarfusser, che ha spinto per la riapertura del caso sulla strage di Erba. Andiamo ora a vedere i nomi di tutti i candidati di Azione.

Nordovest; Elena Bonetti, Giuseppe Zollino, Mariapia Abbracchio, Alessandro Tommasi, Caterina Avanza, Cuno Jakob Tarfusser, Daniela Di Cosmo, Daniele Nahum, Simonetta Fiaccadori, Leonardo Lotto, Antonella Girardi, Federico Giacobbe, Cristina Lodi, Riccardo De Giorgi, Marina Lombardi, Salvatore Carrara, Laura Marchini, Giovanni Barosini, Federica Valcauda, Carlo Calenda

Circoscrizione Nordest; Carlo Calenda, Elena Bonetti, Federico Pizzarotti, Lara Bisin, Mario Raffaelli, Stefania Cargioli, Giovanni Poggiali, Silvia Fattore, Carlo Pasqualetto, Valeriana Maria Masperi, Riccardo Mortandello, Giuditta Righetti, Paul Köllensperger, Federica Sabbati, Umberto Costantini

Circoscrizione Centro; Carlo Calenda, Elena Bonetti, Alessio D’Amato, Cristina Bibolotti, Vincenzo Camporini, Nataliya Kudryk, Germano Craia, Barbara Masini, Massimo Seri, Debora Pacifici, Luciano Spigliantini, Rossella Pera, Umberto Trenta, Gabriella Ga Yeng Zanzanaini, Luca Pietro Ungaro

Circoscrizione Sud; Carlo Calenda, Elena Bonetti, Marcello Pittella, Ramona Calafiore, Luigi Casciello, Carmela Craca, Francesco De Nisi, Libera D’Amelio, Giuseppe Ferrandino, Paola Fanfarillo Manganiello, Dario Galantino, Danila Iacovelli, Valerio Poti, Lucia Iodice, Stefania Postorivo, Giuseppe Sommese, Barbara Preziosi, Giuseppe Rossodivita, detto Rosso

Circoscrizione Isole; Carlo Calenda, Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Gianni Palazzolo, Rosanna Cocomero, Nicola Trudu, Elena Bonetti.

I RISULTATI DI CALENDA ALLE EUROPEE 2019

Alle elezioni europee 2019 Azione non era in corsa, non esistendo ancora come partito. Proprio a pochi mesi dalle elezioni, infatti, Carlo Calenda lanciò il manifesto “Siamo europei”, in accordo con il Pd: proprio questo venne trasformato, pochi mesi più tardi, in un partito progressista di ispirazione liberale, che poi assumerà il nome di Azione. Alle elezioni europee 2019 Calenda partecipò con il Pd, risultando il più notato nella circoscrizione Nord-Est, con 270.980 voti.











