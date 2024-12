RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI CHIUDE L’ANNO!

I risultati Serie A sono pronti a farci vivere l’ultima dell’anno solare: il 2024 va in archivio con la 18^ giornata che si concluderà comunque con i due posticipi del lunedì, oggi domenica 29 dicembre avremo invece quattro partite che sono davvero molto intriganti. Due i big match: Juventus Fiorentina, sempre molto sentita dalle due tifoserie e ora anche sfida diretta, si gioca alle ore 18:00 mentre a seguire, precisamente alle ore 20:45, avremo l’appassionante Milan Roma, ma intanto i risultati Serie A ci faranno compagnia già da prima, con Udinese Torino alle ore 12:30 e Napoli Venezia alle ore 15:00, dunque partenopei per la vetta ma tanti altri argomenti da trattare.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: l'Atalanta si salva nel finale! oggi 28 dicembre 2024)

Abbiamo parlato di una sfida diretta all’Allianz Stadium, è così perché in questo momento Juventus e Fiorentina si stanno giocando un posto nella prossima Champions League, guardando sempre alla possibilità di rimanere a contatto con la lotta allo scudetto e, questo vale per i bianconeri secondo quelle che erano le premesse, la necessità di aumentare i giri del motore perché non può bastare il ritorno alla vittoria a Monza – dopo quattro pareggi – e l’attuale imbattibilità per mettere un segno positivo a quanto abbiamo visto nel girone di andata, e questo pomeriggio Thiago Motta affronta un avversario tostissimo…

Risultati Serie A, classifica/ L'Inter batte un bel Como! Diretta gol live score (oggi 23 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IN CAMPO TANTE BIG

Ci apprestiamo allora a vivere i risultati Serie A e troviamo un altro big match a San Siro: Milan Roma rappresenta anche una sfida da ex per Paulo Fonseca, che tra alti e bassi continua a lavorare su una squadra rossonera che ha perso qualche punto di troppo ma, tutto sommato, rimane agganciata alla possibilità di andare in Champions League a condizione che trovi maggiore continuità, mentre la Roma come detto in più di un’occasione è davvero poco giudicabile nel corso di questa stagione, arriva dal roboante 5-0 al Parma ma non può sicuramente dire di essere guarita, bisognerà vedere come procederà il campionato sino al termine.

Risultati Serie A, classifica/ La Juve torna alla vittoria! Diretta gol live score (22 dicembre 2024)

In campo per i risultati Serie A troveremo come già detto anche il Napoli: i partenopei hanno vinto anche sul campo del Genoa rimanendo così agganciati all’Atalanta, Antonio Conte ha voluto mantenere alta la guardia e, anche e soprattutto nell’intervista dopo i tre punti conquistati a Marassi, si è visto quale sia il valore aggiunto di un Napoli che forse non si aspettava di essere così in alto in classifica, ma ora che si sta confermando ha il dovere di andare a caccia del secondo tricolore in tre anni, al netto della giusta calma da infondere nell’ambiente e della scaramanzia. Adesso però vedremo davvero cosa succederà sui campi.

RISULTATI SERIE A: 18^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Torino

Ore 15:00 Napoli Venezia

Ore 18:00 Juventus Fiorentina

Ore 20:45 Milan Roma

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 40

Napoli 38

Inter, Lazio 34

Fiorentina, Juventus 31

Bologna 28

Milan 26

Udinese 20

Roma, Empoli, Torino 19

Genoa, Lecce 16

Como, Parma, Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10