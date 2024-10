RISULTATI SERIE B: SI COMPLETA IL TURNO!

Con i risultati Serie B di mercoledì 30 ottobre si conclude la 11^ giornata di un campionato cadetto sempre più entusiasmante: quattro le gare in programma oggi, alle ore 19:30 vivremo Sudtirol Frosinone mentre alle ore 20:30 avremo il resto del programma con Cittadella Sampdoria, Mantova Palermo e Pisa Catanzaro. Quello che succederà ce lo dirà il campo, intanto noi possiamo sicuramente fare qualche riflessione e dire che per esempio troveremo in campo due squadre che sono riuscite a rilanciarsi ampiamente nell’ultima giornata, si tratta di Sampdoria e Catanzaro che grazie alle loro vittorie hanno migliorato sensibilmente una classifica non fantastica.

I blucerchiati in particolar modo sembrano aver tratto giovamento dall’esonero di Andrea Pirlo, o comunque dalla nomina di Andrea Sottil: il passo è nettamente migliore rispetto a quello dello scorso anno e allora tutte le avversarie dovranno fare grande attenzione alla Sampdoria, perché certamente la rosa è stata costruita per la promozione e, qualora la squadra dovesse ingranare, i valori a disposizione dell’allenatore potrebbero fare la differenza. Oggi comunque la Sampdoria si trova a 6 punti dalla seconda in classifica, con tante squadre davanti: deve ancora carburare del tutto, ma nella trasferta di Cittadella ha una bella occasione per risalire ancor più la corrente.

RISULTATI SERIE B: ECCO LA CAPOLISTA

I risultati Serie B di questa sera propongono in campo anche il Pisa: Pippo Inzaghi prosegue la sua corsa in testa alla classifica, ma domenica scorsa ha sprecato una grande occasione per allungare sulla concorrenza perché ha pareggiato sul campo del Frosinone, ultimo della classe e in inferiorità numerica dopo soli 5 minuti. Il Pisa non è riuscito a segnare, dovendosi accontentare di un pareggio: naturalmente nel corso di una stagione così lunga si tratta di un punto che può anche essere preso come positivo, ma intanto le avversarie si sono avvicinate e dunque la capolista è chiamata a tornare a vincere nei risultati Serie B.

Potrebbe comunque non essere facile: come detto il Catanzaro ha risollevato le sue sorti nell’ultima giornata, ha schiantato il Sudtirol e si è rilanciato verso la zona playoff dentro la quale era stato per tutto lo scorso campionato. Anche per i calabresi bisogna dire che i valori non mancano, qui forse si è dovuto avere del tempo per assorbire un cambio di allenatore non indifferente ma il Catanzaro è pronto ad aumentare i giri del motore, magari a cominciare da questa sera perché il colpo all’Arena Garibaldi contro il Pisa primo in classifica sarebbe preziosissimo anche per il morale e in vista delle prossime giornate.

RISULTATI SERIE B: 11^ GIORNATA

Ore 19:30 Sudtirol Frosinone

Ore 20:30 Cittadella Sampdoria

Ore 20:30 Mantova Palermo

Ore 20:30 Pisa Catanzaro

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 23

Sassuolo 21

Spezia 20

Cremonese 17

Palermo, Juve Stabia 15

Sampdoria, Cesena 14

Brescia 13

Bari, Catanzaro, Reggina, Mantova, Sudtirol 12

Carrarese, Salernitana 11

Modena 10

Cittadella 8

Cosenza (-4), Frosinone 7