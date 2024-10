Dopo la sconfitta dello scorso 4 ottobre rimediata allo Stadio Marassi contro la Juve Stabia, la Sampdoria di Sottil ha ottenuto due vittorie consecutive. I doriani, infatti, hanno prima sconfitto il Cesena in trasferta e poi battuto in casa nella giornata di domenica il Mantova di Davide Possanzini.

Tuttavia, prima di ottenere i tre punti, la Sampdoria ha sofferto un bel po’ prima di riuscire a vincere. I doriani hanno sì iniziato il match con un buon ritmo, vedi la parata di Festa e, soprattutto, il palo colpito da Romagnoli, ma poi il Mantova di Davide Possanzini ha guadagnato campo con il trascorrere dei minuti.

Il primo tempo della sfida dello Stadio Marassi, infatti, è terminato proprio con due occasioni per il team lombardo, dove sono stati bravissimi Vismara e Ioannoui. Così come negli ultimi minuti della prima frazione di gara, di fatto, anche ad inizio ripresa bisogna sottolineare un ottimo gioco da parte del Mantova di Possanzini.

VIDEO SAMPDORIA MANTOVA, TRE PUNTI AI DORIANI

Ma la svolta del match, dopo un tentativo di Tutino, arriva al 61‘, ovvero quando Vismara riesce a respingere il tiro di Bragantini e la Sampdoria riparte in contropiede e passa in vantaggio con il gol realizzato da Kasami (servito da un ottimo Tutino). Dopo il gol siglato, la Sampdoria ha anche due occasioni per realizzare la seconda rete: la prima con Bellemo e poi con Coda.

Negli ultimi minuti della gara, invece, ci sono diversi tentativi del Mantova di Possanzini per cercare di pareggiare, ma all’88’ l’arbitro Crezzini annulla un gol al team lombardo per l’evidente carica di Galuppini su Redolfi. L’ultimissimo tentativo del match è di Brignani da calcio da fermo: pallone che sorvola la traversa.

Dopo questo successo così importante, dunque, la Sampdoria di Sottil si trova in pienza zona play-off. Mentre il Mantova di Davide Possanzini resta fermo al tredicesimo posto. Tuttavia, per queste due squadre non c’è assolutamente tempo per riposare. Nei prossimi giorni, infatti, ci sarà il turno infrasettimanale del campionato di Serie B, dove i blucerchiati saranno di scena in trasferta contro il Cittadella. Mentre il team lombardo giocherà in casa contro il Palermo.

VIDEO SAMPDORIA MANTOVA, GOL E HIGHLIGHTS