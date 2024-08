RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ALTRE QUATTRO PARTITE DOPO L’ANTICIPO

Già ieri c’è stato l’anticipo Brescia Palermo, una sfida di enorme blasone che ha avuto l’onore di aprire il nuovo campionato di Serie B 2024-2025, ma oggi sabato 17 agosto 2024 possiamo dire che entreranno definitivamente nel vivo i risultati Serie B per la prima giornata, dal momento che in serata avremo altre quattro partite e poi domani sera avremo una ricca domenica con gli ultimi cinque incontri, che ci permetteranno anche di avere il quadro definitivo della classifica di Serie B dopo il primo turno del nuovo campionato cadetto 2024-2025.

I risultati Serie B ci terranno compagnia solamente in prima serata perché appena dopo Ferragosto non conviene di certo giocare in pieno giorno. In compenso, avremo un sabato sera ricchissimo di calcio grazie a ben quattro appuntamenti fissati in contemporanea alle ore 20.30, cioè Bari Juve Stabia, Pisa Spezia, Salernitana Cittadella e Sudtirol Modena, un vero e proprio “giro d’Italia” a caccia dei primi responsi sulle condizioni di forma e sul valore tecnico delle compagini coinvolte.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SULLA SALERNITANA

Scegliamo adesso la Salernitana come squadra da mettere in copertina fra le otto che scenderanno in campo questa sera per i risultati Serie B. Si tratta infatti di una retrocessa che torna in Serie B dopo ben tre stagioni consecutive di permanenza nel massimo campionato, come alla Salernitana non oramai riuscito in precedenza nel corso della propria storia. L’anno scorso tuttavia è stato completamente da dimenticare e i campani sono retrocessi con enorme anticipo, questa è una situazione mai semplice da affrontare e un compito quindi delicato per il nuovo allenatore Giovanni Martusciello.

La prima uscita ufficiale della nuova stagione è stata in chiaroscuro, un pareggio casalingo contro lo Spezia in Coppa Italia che poi è diventata una vittoria ai calci di rigore per la Salernitana, superare un turno fa sempre piacere ma il 3-3 in partita aveva dato indicazioni non del tutto positive, sia per i tre gol al passivo sia perché la Salernitana è stata in svantaggio per buona parte della partita, acciuffando il pareggio solamente al 93’ minuto con il gol di Dia. Ecco allora che l’appuntamento con il sempre ostico Cittadella sarà particolarmente atteso oggi per i risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, 1^ GIORNATA

ore 20.30

Bari Juve Stabia

Pisa Spezia

Salernitana Cittadella

Sudtirol Modena