RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a dare la parola ai risultati Serie C, che prendono il via con Spal Ascoli per il girone B. I marchigiani sono una delle squadre retrocesse dalla Serie B; questa sera avremo anche l’esordio della Feralpisalò, già citata e che si trova nel girone A, e della Ternana che l’ultima volta aveva giocato la terza divisione dominando il girone C (90 punti) ma che in questa edizione invece sarà nel girone B e aprirà le danze contro il Pescara, una delle squadre deluse dall’ultimo campionato e che proverà a prendersi i playoff in una posizione migliore rispetto a quella del 2024.

Per il resto, stasera nei risultati Serie C della prima giornata non ci saranno altre sensibili novità; aspetteremo i prossimi giorni anche per l’esordio del tanto atteso Milan Futuro che comunque abbiamo già visto in Coppa Italia, per il momento però tocca davvero metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sui vari campi perché finalmente è arrivato il tempo di giocare e dare inizio a questo appassionante campionato di terza divisione, la parola passa alle 14 squadre coinvolte stasera con i risultati Serie C che stanno per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

IL CASO

Come abbiamo detto, nei risultati Serie C un particolare “caso” può essere rappresentato dalla Juventus Next Gen: anche l’anno scorso ai playoff, la squadra bianconera che è stata la prima ad aprire questo progetto delle seconde formazioni è poi stata affiancata dall’Atalanta U23 e dal Milan Futuro, dunque la Lega Pro ha disposto che ognuna di queste squadre fosse in gironi diversi e, da qui, la Juventus Next Gen è stata spostata nel girone C. Naturalmente questo influisce sulle trasferte: i bianconeri si troveranno a giocare contro squadre di Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Saranno viaggi lunghissimi: che questo possa influire sul rendimento della squadra lo scopriremo, ma è chiaro che almeno per quanto riguarda la Juventus Next Gen sia venuta meno l’idea di avere un percorso che sia stabilito dalla gerarchia, e che per quanto riguarda i ragazzi di Paolo Montero (promosso dalla Primavera) l’eccezione sia diventata regola ferrea. Intanto, come detto, nei risultati Serie C di questa sera l’esordio sarà comunque casalingo, contro l’Audace Cerignola; arriverà subito una vittoria per iniziare il campionato nel migliore dei modi? Lo scopriremo insieme tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

FINALMENTE IL CAMPIONATO!

I risultati Serie C finalmente sono arrivati: dopo aver assistito alle prime gare di Coppa Italia, finalmente siamo pronti a vivere anche le grandi emozioni legate al campionato, che come noto sarà molto lungo e nuovamente diviso in tre gironi, con le prime della classifica che voleranno direttamente in Serie B e le altre che si giocheranno il quarto slot attraverso i playoff che, lo possiamo dire, rappresentano un torneo a parte per la loro complessità e per il fatto che si debbano superare non pochi turni per arrivare a prendersi la promozione nel campionato cadetto.

Quest’anno i risultati Serie C avranno naturalmente nuove protagoniste: quelle che sono retrocesse dalla già citata Serie B e quelle che sono arrivate dalla quarta divisione, in più come in tutte le stagioni abbiamo avuto un rimescolamento dei gironi e questo aggiunge pepe alla competizione, che per una volta può anche iniziare regolarmente ad agosto visto che non ci sono stati particolari problemi circa esclusioni, ricorsi e riammissioni, dunque fin da oggi possiamo vivere un’intrigante prima giornata nei risultati Serie C sperando ovviamente che lo spettacolo valga il prezzo del biglietto.

RISULTATI SERIE C: DA DOVE SI ARRIVA

Naturalmente abbiamo ancora poco da dire circa i risultati Serie C, perché siamo alla prima giornata e, anche se un antipasto c’è stato con la Coppa Italia, in campionato si tratta di un torneo diverso e che dunque potrebbe rappresentare un quadro anche opposto. Intanto possiamo citare il fatto che le partite di questa sera inizieranno alle ore 20:00, e saranno sette: nel girone A si gioca la sola Feralpisalò Novara che, almeno sulla carta, potrebbe essere una sfida diretta per la promozione tra i Leoni del Garda appena scesi dalla Serie B e i piemontesi che l’anno scorso hanno dato segnali di ripresa nel girone di ritorno.

Curiosamente invece la Juventus Next Gen, che rappresenta il Piemonte, è stata trasferita nel girone C e dunque li avrà esplorati tutti nella sua breve storia: i giovani bianconeri questa sera aprono in casa contro l’Audace Cerignola, ma nel corso dei risultati Serie C saranno chiamati a parecchie trasferte molto lunghe, un fatto questo che potrebbe anche pesare. Noi concentriamoci sugli anticipi della prima giornata, la serata dedicata ai risultati Serie C è davvero dietro l’angolo e non ci resta che scoprire cosa succederà in queste prime partite.

RISULTATI SERIE C: 1^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:45 Feralpisalò Novara 0-0

GIRONE B

Ore 20:00 Spal Ascoli 0-0

Ore 20:45 Pineto Lucchese 0-0

Ore 20:45 Ternana Pescara 0-0

GIRONE C

Ore 20:45 Giugliano Taranto 0-0

Ore 20:45 Juventus Next Gen Audace Cerignola 0-0

Ore 20:45 Latina Casertana 0-0