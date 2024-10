RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI RIPARTE CON GLI ANTICIPI

Nel weekend che vedrà la Serie C come protagonista assoluta grazie alle soste nelle categorie superiori, si comincerà già oggi, venerdì 11 ottobre 2024, naturalmente grazie ai cinque anticipi che daranno il via ai risultati Serie C per quanto riguarda la nona giornata. Un programma quindi già abbastanza significativo, prima di vivere una raffica di appuntamenti tra sabato e domenica, mentre annotiamo che lunedì sera non ci saranno posticipi, per evitare sovrapposizioni con l’impegno dell’Italia in Nations League.

Dopo questo preambolo dobbiamo invece scoprire che cosa ci offriranno oggi i risultati Serie C, conta doverosa annotazione che il fischio d’inizio sarà alle ore 20.30 su tutti i cinque campi che saranno coinvolti. Cominciamo come al solito dal girone A, sebbene nel gruppo dell’Italia settentrionale ci sarà un solo anticipo al venerdì sera, cioè Renate Novara, partita che metterà in copertina soprattutto i padroni di casa lombardi, che potrebbero portarsi provvisoriamente a un solo punto dalla capolista Padova.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: QUALI SARANNO LE PARTITE DI OGGI?

Passiamo poi al girone B, che a sua volta tuttavia ci offrirà oggi un solo anticipo per i risultati Serie C. In questo caso parliamo di Lucchese Sestri Levante, partita che offrirà l’occasione per risalire la classifica, specie per i padroni di casa che oltre al fattore campo potrebbero mettere sul piatto anche due punti in più all’attivo in classifica. Il focus tuttavia sarà soprattutto sul girone C, dove invece il venerdì vivrà ben tre anticipi.

Grandi emozioni allora nel nostro meridione, grazie agli appuntamenti con Audace Cerignola Sorrento, Cavese Turris e Trapani Messina. Inoltre questo è il girone che fino a questo momento si sta rivelando come il più equilibrato, per cui potrebbe bastare poco per regalare sorprese in classifica. Ad oggi dovremmo definire Audace Cerignola Sorrento come la partita di maggiore spicco, i pugliesi potrebbero diventare la capolista solitaria provvisoria ma staremo a vedere cosa ci diranno oggi i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, ANTICIPI 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30 Renate Novara

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 22

Renate 18

Vicenza 17

Lumezzane 14

Atalanta U23, Alcione Milano, Trento 13

Albinoleffe, Lecco 12

Giana Erminio 11

Pro Vercelli 10

Feralpisalò, Caldiero Terme, Novara 9

Pro Patria 8

Virtus Verona 7

Union Clodiense 6

Triestina, Pergolettese 5

Arzignano 4

GIRONE B

Ore 20.30 Lucchese Sestri Levante

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 20

Entella 17

Ternana 16

Torres, Arezzo 15

Gubbio 12

Rimini, Vis Pesaro 11

Carpi, Lucchese, Campobasso, Perugia 10

Pianese 9

Ascoli, Sestri Levante 8

Pontedera, Pineto, Spal (-3) 7

Milan Futuro 6

Legnago Salus 3

GIRONE C

Ore 20.30 Audace Cerignola Sorrento

Ore 20.30 Cavese Turris

Ore 20.30 Trapani Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Picerno, Monopoli, Benevento 16

Catania. Audace Cerignola 15

Potenza, Giugliano 14

Sorrento, Trapani 13

Cavese 10

Casertana, Foggia 8

Crotone, Latina, Avellino, Altamura, Acr Messina 7

Juventus Next Gen, Turris 6

Taranto 3