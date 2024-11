Roberto Ciufoli torna a Tale e Quale Show 2024 di Carlo Conti per imitare Adriano Celentano. Una prova davvero complicata per l’attore e comico de La Premiata Ditta chiamato a calarsi nei panni di un vero e proprio mito della musica e dello spettacolo italiano. Celentano, conosciuto anche come il Molleggiato, è un artista difficile da imitare e per farlo sarà importante per l’attore e comico ricalcare alcuni dei suoi segni che lo contraddistinguono quando sta sul palco. Chissà che Ciufoli non possa sorprendere pubblico e giuria considerando anche la sua ultima esibizione nei panni di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri che ha conquistato tutti.

Il primo a commentare l’imitazione è Cristiano Malgioglio: “sei favoloso vestito da donna, è stato un momento veramente doloroso, ma molto divertente. Un film dell’horror”, mentre Alessia Marcuzzi “tu sei Angela, mi sono impressionata e poi non esce dal personaggio. Tutto: le movenze, anche vista in video, sei veramente identico. Sei stato tale e quale”. Poi è la volta di Giorgio Panariello: “sembri Angela con sette, otto mesi di palestra intensiva”.

Roberto Ciufoli: dal successo con la Premiata Ditta al matrimonio con Theodora Bugel

Grande successo per Roberto Ciufoli a Tale e Quale Show 2024 nei panni di Angela dei Ricchi e Poveri. Sui social sono tutti impazziti con la performance diventata virale grazie anche al supporto dell’amico e collega Pino Insegno con cui tantissimi anni fa ha creato la Premiata Ditta. ll quartetto comico formato da Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, è nato nel 1986 a Milano come ha raccontato proprio Ciufoli dalle pagine di Quotidiano Nazionale: ” fu il conduttore Gigi Sabani a suggerirci di trovare un nome più corto e che facilitasse le presentazioni. Lui ce ne consigliò qualcuno ma noi pensammo invece a qualcosa che evocasse la qualità, come nel caso delle scritte che comparivano sulle scatole di latta dei biscotti di un tempo. Per cui vide la luce la “Premiata Ditta”.

In questo percorso a Tale e Quale Show, Ciufoli può contare sul supporto incondizionato della moglie Theodora Bugel con cui è sposato dal 2010. Un amore nato tantissimi anni fa come hanno raccontato i due ospiti di Storie Italiane: “stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa a Roma”.