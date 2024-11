Rubén e Iván sfidano l’impossibile a Tu si que vales 2024

Rubén e Iván sono pronti a stupire ancora a Tu si que vales, questa sera sabato 16 novembre. L’ultima volta in cui li abbiamo visti all’opera, hanno lasciato tutti di sasso, con acrobazie impressionanti e fuori dall’ordinario. Il duo finalista di Tu sì que vales d’altronde si pone un obiettivo ben preciso: sfidare le leggi della gravità e rendere l’impossibile in possibile. Parliamo di un duo ben assortito, con un’alchimia perfetta sul palco, frutto di tanto allenamento ed un talento innegabile.

Duo Sebas e Sonia, chi sono i finalisti Tu si que vales 2024?/ La coppia di acrobati unita anche nella vita

Ritmo, tensione e stupore non mancano quando Rubén e Iván si mettono alla prova. Grande curiosità quindi di scoprire cosa ci riserveranno nella puntata di questa sera, dove cercheranno di mettercela tutta per realizzare il loro sogno. Punti di forza? Su tutti il “distacco emotivo” durante le prove. La coppia si esibisce in modo apparentemente incurante del pericolo e dei rischi. Tutta un’illusione, ovviamente. Rubén e Iván sanno esattamente cosa e come fare.

Colombia Salsa Style, chi sono i finalisti Tu si que vales/ Ballerini latini "calienti", possibili vincitori?

Rubén e Iván ad un passo dalla vittoria di Tu si que vales 2024? La coppia di acrobati tra le favorite

Per la coppia, ora, è arrivato il momento di stupire gli scettici. Non sono molti in realtà ad esprimere perplessità sui due concorrenti, che invece vengono accreditati come possibili vincitori di questa edizione. Sui social hanno avuti grandi riscontri dopo l’apparizione a ti si que vales 2024, ma adesso che la competizione entra nel vivo dovranno cercare di fare un ulteriore salto di qualità.

La coppia che bazzica da tempo e con successo nella disciplina parkour ha già partecipato ad eventi di grande importanza in passato, ottenendo anche diversi premi e riconoscimenti. Adesso però il sogno è di trionfare a Tu si que vales 2024, dove la concorrenza ovviamente non manca. Appuntamento fissato a questa sera, ovviamente su Canale 5.

Chi è Matteo Fraziano in finale a Tu si que vales 2024/ Ombre cinesi e illusioni per convincere il pubblico