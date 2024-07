Sabrina e Francesco: chi sono i genitori di Lorenzo Musetti/ Lui: “Sono stati i miei primi tifosi”

Sabrina e Francesco: chi sono i genitori di Lorenzo Musetti

Sabrina e Francesco sono non solo i genitori, ma anche i primi tifosi di Lorenzo Musetti che, con la sua racchetta, sta facendo sognare il tennis italiano. I genitori, insieme a nonna Maria, l’hanno sempre supportato nelle sue scelte anche se la decisione di lasciare la scuola pubblica per conseguire la maturità linguistica all’Istituto Parini di Cecina, non è mai stata condivisa da mamma Sabrina che è un’impiegata mentre il papà Francesco è operaio in una cava di marmo. Proprio i genitori, quando Lorenzo aveva 8 anni, hanno deciso di indirizzarlo al tennis accompagnandolo agli allenamenti ma non immaginando che quella passione avrebbe totalmente cambiato la vita del figlio.

A contagiarlo con la passione per il tennis, tuttavia, è stato papà Francesco come è stato raccontato in alcune interviste, come si legge sul portale DiLei: “A cinque anni Lorenzo giocava con la pallina di gommapiuma, ma a otto anni si notava la sua predisposizione”.

Genitori Lorenzo Musetti: l’aneddoto che lo lega a mamma Sabrina

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Nazione, Lorenzo Musetti ha parlato del legame con i genitori descrivendoli come i suoi primi tifosi: “I genitori sono sempre i genitori, c’è un ottimo rapporto, mi seguono moltissimo e insieme ai nonni sono stati i miei primi tifosi, i primi a credere in me fin da quando ero bambino, prendendosi anche impegni importanti per accompagnarmi agli allenamenti e alle prime partite. Anche adesso, quando il loro lavoro lo consente, vengono a vedermi quando gioco”.

Proprio a mamma Sabrina, inoltre, Musetti è legato da un particolare aneddoto: “Un tatuaggio. C’era in ballo una scommessa con mia mamma Sabrina: io insistevo per il tatuaggio da anni, ma ero minorenne e i miei non mi permettevano di farlo. Finché mia madre non si è arresa: vinci uno Slam e avrai il tatuaggio, ha detto, pensando di aver messo l’asticella altissima”, ha raccontato il campione in un’intervista.











