San Andreas, il film in onda su Rete 4

In San Andreas, avvincente action-disaster del 2015, Dwayne Johnson, meglio noto con il soprannome “The Rock”, intepreta Ray Gaines, un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles. Nel cast del film San Andreas sono presenti anche Carla Gugino, Paul Giamatti e Alexandra Daddario, conosciuta anche per aver ricoperto il ruolo di Summer Quinn nel remake di Baywatch del 2017. La regia è affidata a Bred Peyton, mentre invece la colonna sonora è di Andrew Lockington, che aveva già collaborato con Peyton nel film Journey 2: The Mysterious Island. il film San Andreas verrà trasmessa su Rete 4 il 18 Ottobre 2024 alle ore 21:20.

Trama San Andreas: un terremoto devasta la California

Il film San Andreas inizia con la scoperta da parte dei sismologi Lawrence Hayes e Kim Park di una serie di terremoti vicino alla diga Hoover, dove secondo loro si trova una faglia fino ad allora mai scoperta. Dopo essersi diretti sul posto e aver testato uno strumento progettato da loro per prevedere i terremoti, una forte scossa distrugge completamente la diga, uccidendo Kim Park. I superstiti vengono raggiunti dalle squadre di soccorso, di cui fa parte il protagonista Ray Gaines. Tuttavia, gli scienziati scoprono che il terremoto che ha distrutto la diga ha anche destabilizzato la faglia di Sant’Andrea, aumentando esponenzialmente il rischio di scosse catastrofiche, che non tardano ad arrivare. Poco dopo infatti Los Angeles e i suoi dintorni vengono distrutti da un sisma di 9.1 magnitudo. Nella città però si trova anche l’ex moglie di Ray, Emma, che nel momento del terremoto sta pranzando con Susan, sorella del suo nuovo compagno Daniel. Emma riesce ad avvisare Ray, che prontamente si dirige verso Los Angeles e la salva.

Il terremoto però è arrivato anche a San Francisco, dove invece si trova Blake, la figlia di Ray ed Emma, insieme a Daniel, il quale riesce a salvarsi da un crollo del soffitto di un parcheggio sulla loro auto, mentre la ragazza resta intrappolata all’interno. Daniel tenta di salvarla, ma dopo un’ulteriore potente scossa decide di scappare. Saranno Ben e Ollie, due ragazzini conosciuti da Blake poco prima, che la salveranno dall’abitacolo. Ray ed Emma, dopo esser stati contattati dalla loro figlia, si mettono in viaggio in elicottero verso San Francisco, ma un danno alla trasmissione fa perdere il controllo del velivolo, che infatti si schianta al suolo nei pressi di Bakersfield. I due riescono a salvarsi e si mettono nuovamente in viaggio rubando prima un pick-up e, dopo aver rischiato di precipitare nel burrone della faglia, con un aereo di una coppia di anziani conosciuta poco prima.

Intanto, Lawrence scopre che un nuovo terremoto devastante sta per colpire il nord della California, ma questa volta la popolazione viene avvisata in tempo. La nuova scossa (la più forte mai registrata con una magnitudo di 9.6) colpisce anche San Francisco, dove nel frattempo sono giunti Ray ed Emma per salvare la loro figlia. Blake, insieme ad Ollie e Ben, riescono a rifugiarsi in un grattacielo progettato da Daniel, ma una nuova catastrofe si sta per abbattere sulla città: il livello del mare infatti sta scendendo rapidamente, segnale che sta per arrivare uno tsunami. Sono proprio Ray ed Emma ad accorgersene e i due con un motoscafo riescono a superare l’onda, che però travolge completamente il Golden Gate Bridge, sul quale viaggiava Daniel, che rimarrà ucciso. Il maremoto distrugge la città, ma Emma e Ray riescono comunque a trovare il palazzo dove si trova la loro figlia, ma una volta giunti sul posto, il grattacielo crolla, Blake resta intrappolata e rischia di affogare, ma suo padre riesce a salvarla.

Curiosità San Andreas: arriverà un sequel?

Il film, oltre ad essersi classificato al sedicesimo posto nella classifica degli incassi del 2015, ha ricevuto numerose nomination, tra cui quella come miglior film d’azione ai Teen Choiche Awards e quella per miglior performance action a Dwayne Johnson agli MTV Movie Awards. Il successo ottenuto ha portato anche alla realizzazione di un sequel, la cui uscita al cinema è prevista per il 2025.