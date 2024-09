Chi è San Pio da Pietralcina, proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002

Oggi, 23 settembre 2024, si celebra San Pio da Pietralcina, meglio conosciuto come Padre Pio. Nato in provincia di Benevento il 25 maggio del 1887, morì proprio il 23 settembre del 1968 a San Giovanni Rotondo. Beatificato nel 1999, è stato proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002. Nato da una famiglia di proprietari terrieri, nei primi anni della sua vita Padre Pio, nato con il nome di Francesco Forgione, si dedicò al lavoro della terra, per poi cominciare all’età di dodici anni gli studi che lo portarono a svolgere tutto il programma delle elementari in solamente due anni, per poi passare agli studi classici ginnasiali.

La grande devozione fece ben presto sorgere in lui la volontà di prendere i voti: così nel 1902 entrò in convento. Nel 1903 rivelò di aver avuto le prime visioni: a gennaio vestì i panni di pronazione del novizio cappuccino e l’anno successivo prese i voti semplici, promettendo povertà, castità e obbedienza. Nel corso della sua vita religiosa, Padre Pio fu oggetto di una venerazione popolazione: molto diffusa era infatti la sua fama di taumaturgo oltre alla storia delle sue stimmate.

San Pio, i miracoli e le stimmate

Vari i segni miracolosi che vengono attribuiti a San Pio da Pietralcina, che furono decisivi ai fini della sua beatificazione prima e della sua santificazione poi. Secondo la Chiesa, le “stimmate” sarebbero comparse sul corpo di Padre Pio in vari momenti, dal 1910 al 1917 e poi dal 1919 al 1968. Inoltre, tra i miracoli che il Santo avrebbe compiuto, anche la lettura di menti e cuori, la percezione da parte dei fedeli di profumi intensi, come segno della sua presenza, ma anche il dono della bilocazione e della profezia.

Inoltre, Padre Pio nel corso della sua vita avrebbe confessato circa 600.000 persone e tante di queste dichiararono che il frate dimostrava di conoscere i loro peccati, senza confessarli. San Pio avrebbe guarito anche Consiglia De Martino e Matteo Pio Colella.

