Dalla tv al gossip, passando per il Grande Fratello. Sara Ricci non si è fatta mancare nulla in questi anni e in una intervista a Verissimo ammette di aver calcato parecchio la mano soprattutto nel reality show di Canale 5. Per quanto concerne la sua esperienza nella casa più spiata di Italia nel 2023, infatti, Sara confida di aver recitato parecchio e per questo motivo di essersi attirata le critiche, talvolta esagerate, da parte del pubblico.

“Per me quella del Grande Fratello è stata un’esperienza unica. Sono stata dipinta come una persona antipatica ma io ho recitato tanto. Mi sono aperta e ho anche detto cose private legate a mamma”, sottolinea Sara nel vis a vis con la Toffanin. Sul fronte sentimentale non ci sarebbero novità al momento, infatti Sara sarebbe ancora single. Non è chiaro se sia cambiato qualcosa nel frattempo ma l’attrice non sembra essere in cerca dell’anima gemella.

L’ultima storia d’amore importante con Beppe Convertini, ma nel suo passato anche un gossip clamoroso che proprio nel salotto di Silvia Toffanin, ha voluto confermare. “La storia con Gabriel Garko? Posso dire che era vera e noi siamo stati assieme un anno e mezzo”, ha assicurato Sara Ricci. “Quella storia è stata una delle relazioni migliori della mia vita e noi adesso siamo molto amici”, le parole dell’ex gieffina.

Come dicevamo, al momento, Sara sarebbe single ma non se ne dispiace. Ed è proprio al Grande Fratello che avrebbe riscoperto il piacere di stare da sola: “Io sono una persona molto solitaria e mi piace stare con me stessa”. Oggi, sabato 21 dicembre, la showgirl sarà ospite di Storie di donne al bivio, vedremo se ci saranno novità da questo punto di vista.

