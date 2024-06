Scaletta Battiti Live 2024 oggi 21 giugno a Molteffa/ Diretta streaming del debutto di Ilary Blasi e Alvin

Battiti Live 2024: prima tappa oggi 21 giugno a Molfetta

Tutto pronto per l’inizio del Battiti Live 2024 che, quest’anno, presenta due grandi novità ovvero la presenza sul palco di Alvin e Ilary Blasi che sostituiscono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che hanno condotto la kermesse musicale di Radio Norba negli scorsi anni. Oggi, venerdì 21 giugno, il Battiti Live 2024 prende il via da Molfetta, città sul mare in provincia di Bari che ospita per la prima volta l’evento in programma anche sabato 22 e domenica 23 giugno.

Battiti live 2024, scaletta cantanti e novità/ Dal ritorno dei Blue al debutto di Holden...

Protagonista sotto il palco, pronta per raccogliere le testimonianza del pubblico e le domanda da rivolgere ai vari artisti sul palco ci sarà Rebecca Staffelli che, dopo aver guidato la postazione social del Grande Fratello, sostituire Maria Sole Pollio che, per anni, ha affiancato Alan Palmieri e la Gregoraci. Nelle tre serate del Battiti Live 2024 in programma a Molfetta si esibiranno più di cinquanta artisti e all’evento si potrà assistere, come accade ormai da 22 anni, in modo totalmente gratuito.

Ilary Blasi e Alvin alla conduzione di Battiti Live 2024?/ L'indiscrezione e le novità, dal cambio di rete a…

I cantanti in scaletta per il Batti live 2024 oggi 21 giugno

La scaletta del Battiti Live 2024 di oggi 21 giugno così come quelle del 22 e del 23 giugno sono top secret anche se sono stati svelati quattro nomi di big che si esibiranno sul palco della Banchina Seminario. Questa sera, dunque, sul palco si esibiranno Gigi D’Alessio, Sarah, la vincitrice di Amici 2024, i Blue, band inglese di grande successo degli ultimi due decenni e Irama.

Dal 21 al 23 giugno a Molfetta, inoltre, ci saranno secondo la scaletta del Battiti Live 2024: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Guè, Holden, Il Volo, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi e infine, Tananai, The Kolors e Tony Effe.

Ilary Blasi al posto di Elisabetta Gregoraci a ‘Battiti Live’/ L’ex di Briatore ‘glissa’: “Non ho conferme…”

Come vedere il Battiti Live 2024 in diretta streaming

Le tre serate di Molfetta del Battiti Live 2024 può essere visto in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, da luglio invece il Radio Norba Cornetto Battiti Live sbarca su Canale 5. L’evento musicale, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming sul sito di Radio Norba o scaricando l’apposita app disponibile per tuti i dispositivi mobili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA