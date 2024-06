Scaletta Gigi D’Agostino, concerto a Milano oggi 21 giugno 2024/ Tutte le canzoni: primo live dopo 4 anni

Gigi D’Agostino: primo concerto dopo quattro anni

Gigi D’Agostino è pronto per tornare a far ballare tutti con la sua musica, di ieri e di oggi, con cui ha scritto pagine importanti della musica dance e con cui intende scriverne ancora altri per tutti gli amanti del genere che, oggi, venerdì 21 giugno 2024, saranno presenti alla Fiera Milano Live a Rho per una serata unica ed eccezionale ovvero quella del ritorno live di Gigi D’Agostino dopo quattro anni a distanza di pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo Shadows of the night in collaborazione con Boostedkids. Dopo aver riassaporato il gusto di toccare i tasti di una consolle vedendo il pubblico ballare durante il Festival di Sanremo 2024 di cui è stato ospite, questa sera, Gigi D’Agostino farà risuonare la sua musica in quel di Milano dove sono attese migliaia di persone per un ritorno attesissimo dal momento che il Capitano della musica dance mancava sulle scene live da ben quattro anni.

Dopo il live di questa sera, tuttavia, i fan di Gigi D’Agostino potranno ascoltarlo, ogni venerdì sera, dal 5 luglio fino al 23 agosto, al Cocoricò di Riccione come ha annunciato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram dando appuntamento a tutti per tanti venerdì sera all’insegna della bella musica.

Concerto Gigi D’Agostino: quali canzoni in scaletta?

Il concerto di Gigi D’Agostino alla Fiera Milano Live a Rho è attesissimo non solo per il il ritorno live del re della dance italiana, ma anche per scoprire nuovi arrangiamenti dei brani in scaletta che, per il momento, resta top secret e sarà svelata solo con l’inizio dello spettacolo. Il ritorno live di D’Agostino è importantissimo anche per lo stesso Gigi che, nel 2024, con il seguente annuncio pubblicato sui social, aveva scioccato tutti: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo”.

Quali brani, dunque, saranno in scaletta per l’unica data live in programma di Gigi D’Agostino oltre all’ultimo singolo intitolato Shadows of the night e che sta già facendo ballare tutti gli amanti delle notti in discoteca?

Scaletta concerto Gigi D’Agostino a Milano oggi 21 giugno 2024

Non essendoci live recenti fatti da Gigi D’Agostino, è davvero difficile prevedere quali e quante canzoni formeranno la scaletta del concerto in programma oggi a Milano anche se è facile prevedere la presenza di brani che hanno fatto la storia della musica dance non solo italiana ma anche internazionale come L’amour toujours, In my mind, Bla, bla bla e tante altre. Ecco, dunque, i brani che potrebbero essere in scaletta:

Bla Bla Bla

Better Off Alone

Nel blu, dipinto di blu

L’amour toujours

9PM (Till I Come)

Narcotic

When the Saints Go Marching In

My Heart Will Go On

Go West

Knockin’ on Heaven’s Door

Moonlight Shadow

Eins Zwei Polizei

Sweet Dreams (Are Made of This)

Axel F

No Woman, No Cry

We Are the Champions

Hollywood

Another way

La passion

In my mind

L’Amour Toujours (I’ll Fly With You)











