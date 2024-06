Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare, Italia 1/ Trama e cast del 3° capitolo, oggi 16 giugno 2024

Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare, diretto da Jerry Paris

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede, per il pomeriggio di domenica 16 giugno, a partire dalle ore 14:15, la messa in onda della commedia poliziesca Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare. La pellicola è stata realizzata nel 1986 negli Stati in America dalla Warner Bros con regia affidata a Jerry Paris che aveva girato anche il secondo capitolo della saga, Scuola di polizia 2 – Prima Missione. Il soggetto e la sceneggiatura sono ideati e sviluppati da Gene Quintano. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Robert Saad

Flaminia Appolloni, chi è fidanzata di Gianluca Scamacca/ Le voci di un presunto tradimento e l'ultima dedica

Per questo capitolo, torna tutto il cast di Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare al completo: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf , Michael Winslow, Bob Goldthwait, Tim Kazurinsky, Leslie Easterbrook e Art Metrano.

La trama del film Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare: due scuole lottano per continuare a esistere

In Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare, in città va in scena una vera e propria competizione tra due scuole di polizia, delle quali soltanto una rimarrà attiva. La prima è quella tradizionale che viene gestita sagacemente dal comandante Lassard, mentre un ex tenente di nome Mauser ha deciso di fondarne una tutta sua con la collaborazione dell’attuale tenente Proctor. Il problema, come spesso accade, è di natura economica e infatti siccome non ci sono sufficienti fondi per portare avanti entrambi i progetti bisognerà decidere quale tra le due accademiche sia meglio organizzata e più utile alla collettività.

Non avrai mai mia figlia, storia vera film Rai 2/ Il dramma di Analyn Megison e della figlia Alaraby

Come sempre, Mauser prova in ogni modo ad avere la meglio utilizzando trucchetti e giocando sporco. In particolare fa infiltrare due uomini con l’obiettivo di combinare disastri e mettere in cattiva luce la scuola gestita da Lassard. Quest’ultimo può contare sul supporto dei suoi ex accademici ormai diventati degli istruttori di lunga esperienza e pronti ad occuparsi di qualsiasi vicenda come nel caso di Mahoney, Hightower, Tackleberry e Jones.

i nuovi allievi sono singolari: una ragazza giapponese decide di arruolarsi verso la scuola di Mauser, ma viene cacciata in malo modo in quanto ritenuta non all’altezza. Quest’ultima decide di andare nella scuola di Lassard dove troverà immediatamente grande supporto dal punto di vista morale. La donna ha deciso di arruolarsi perché stanca di dover subire tanti tentativi di rapina all’interno del suo negozio di capi di abbigliamento. Inoltre, c’è l’ex criminale Zed che decide di arruolarsi per passare dall’altra parte e dare un prezioso contributo alla causa. Riuscirà la scuola di buoni a vincere?

PARADISO AMARO, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film con George Clooney in streaming su Infinity

© RIPRODUZIONE RISERVATA