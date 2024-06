Scuola di polizia, Italia 1/ Trama e cast della commedia cult degli anni ’80, oggi 2 giugno 2024

Il cast di Scuola di polizia, film diretto da Hugh Wilson

Domenica 2 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,15, la commedia d’azione del 1984 dal titolo Scuola di polizia.

Il film è il primo capitolo della celebre saga degli anni ’80 e ’90 ed è diretto dal regista Hugh Wilson, che sarà anche l’autore dell’omonimo cartone animato. Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Robert Folk, firma delle colonne sonore di oltre 70 lungometraggi, tra cui La storia infinita 2, American Pie: Band Camp e di tutti i capitoli della saga di Scuola di polizia, e della pianista Carole King, considerata la più importante cantautrice del XX secolo con ben 118 canzoni entrate nella Billboard Hot 100.

THE BEACH BOYS/ Il documentario per riscoprire liti e successi della band della Surf Music

Il protagonista è interpretato dall’attore e comico Steve Guttenberg, che tornerà ad interpretare l’agente di polizia Carey Mahoney in tutta la saga. Al suo fianco l’attrice Kim Cattrall, diventata famosa con il personaggio di Samantha Jones nella serie televisiva Sex and the City, e l’attore G. W. Bailey, conosciuto dal pubblico per il ruolo del tenente Louie Provenza nella serie tv The Closer. Nel cast di Scuola di polizia anche: Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin e Martin, David Graf.

Dj Ringo attacca Victoria dei Maneskin: "Tutti rocker col c**o degli altri"/ Video: "Musica di mer*a"

La trama del film Scuola di Polizia: gag esilaranti e personaggi diventati iconici

Scuola di Polizia racconta come il sindaco di una città statunitense, esasperato dal dilagare della criminalità, decida di aprire le porte dell’Accademia di Polizia a chiunque desideri diventare un agente e fare rispettare la legge.

Qualunque forma di criterio di selezione viene eliminato, sia che si tratti di limiti d’età, che di standard di salute e capacità intellettive.

Questo attira diversi soggetti molto particolari, che l’intransigente tenente Harris cerca in ogni modo di scoraggiare e di mandare via dall’Accademia.

Tra le tante reclute stravaganti c’è un gruppo davvero critico composto dal giovanissimo Leslie, dal gigante buono Moses, da uno strano medico di nome Larvell, dalla timidissima e impacciata Laverne, dal pasticcione Douglas, dall’ex soldato Eugene e da Mahoney, obbligato ad entrare in Accademia per evitare di finire in una struttura di detenzione.

È così che questo squadra così stramba viene assegnata in supporto agli agenti di polizia, ma una rivolta improvvisa in città genera il caos ed è l’occasione perfetta per le nuove reclute di dimostrare tutte le loro capacità nonostante le perplessità dei loro superiori.

Malattia Viviana Fenzi, mamma di Nada/ "Ricoverata per crisi di nervi, soffriva di esaurimento nervoso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA