Torna ad abbattersi – dopo alcuni giorni di apparente quiete – l’allerta meteo sulla nostra bella Italia che oggi si concentrerà (e a breve lo vedremo nel dettaglio) su solamente tre regioni, giustificando la scelta di tenere le scuole chiuse in parecchi comuni della Sicilia: non è ancora chiaro se le chiusure verranno estese anche alla giornata di domani – ovvero il 12 novembre -, ma per scoprirlo dovremo certamente attendere il classico aggiornamento del bollettino meteo da parte della Protezione civile che non arriverà prima delle 15 di oggi pomeriggio.

In attesa dell’aggiornamento, possiamo certamente soffermarci un attimo sulle scuole chiuse oggi che saranno tutte concentrate – appunto – in Sicilia ed, in particolare, tra le province di Messina e Catania e che saranno quelle maggiormente colpite dal maltempo: utile sottolineare che nelle due province gli istituti saranno interamente operativi; mentre l’elenco dei comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole è piuttosto lungo ed include – nel catanese – Acireale, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Mascali, Mascalucia, Milo, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Tremestieri Etneo, Valverde e Zafferana Etnea.

Lo stesso lungo elenco possiamo farvelo anche per le scuole chiuse in nel messinese, a partire (in ordine semplicemente cronologico) da Alì, Alì Terme e Antillo, per arrivare fino a Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina.

Allerta meteo e scuole chiuse: cosa dice il bollettino odierno della Protezione Civile

Insomma, oltre alle scuole chiuse nella bella Sicilia, è interessante soffermarci un attimo anche sull’allerta meteo, fermo restando che – come anticipavamo già prima – attorno alle 15 avremo anche l’aggiornamento quotidiano del bollettino delle criticità della Protezione Civile che potrebbe riconfermare quanto siamo per dirvi oppure (più probabilmente) estendere le situazioni critiche ad altre aree del territorio.

Per ora – comunque – l’allerta meteo riguarda solamente Sicilia, Sardegna e Calabria: la prima regione è interamente tinta di giallo (ovvero le criticità di tipo ordinario), salvo l’area Nord-Orientale e il versante ionico che saranno di colore arancione sia per i rischi temporali, che per quelli idrogeologici; mentre in Sardegna è in allerta solo l’area di Gallura e dei Bacini Flumendosa – Flumineddu, così come in Calabria la Protezione Civile tiene sotto osservazione solamente le zone dei versanti Jonico e Tirrenico meridionali.