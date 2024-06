Segreti di famiglia: anticipazioni puntata 30 giugno 2024/ Ceylin ad un passo dalla verità

Segreti di famiglia: trama della puntata in onda il 30 giugno 2024

Domenica 30 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20 circa, un nuovo intrigante appuntamento della serie tv del momento, Segreti di famiglia la cui trama ruota intorno alla morte di Inci, la sorella di Ceylin che si ritrova a difendere il presunto colpevole dell’omicidio della sorella a cui era estremamente legata. Nonostante tutto, però, Ceylin decide comunque di non abbandonare la difesa del presunto colpevole convinta di poter così arrivare alla verità. La giovane porta avanti le indagini insieme a Ilgaz, fratello del ragazzo in carcere con l’accusa di aver ucciso la sorella e con cui il rapporto sta diventando sempre più stretto.

Nella puntata di Segreti di famiglia in onda questa sera, come svelano le anticipazioni, Ceylin si avvicinerà sempre di più alla verità ma nel momento in cui pensa di aver scoperto il colpevole, un colpo di scena metterà nuovamente tutto in discussione.

Anticipazioni Segreti di famiglia: la fuga di Ozan e sua moglie

Come svelano le anticipazioni, nella terza puntata di Segreti di famiglia, Ceylin è sempre più determinata ed è disposta a tutto pur di scoprire la verità sulla morte della sua adorata sorella. Il suo modus operandi non è sempre condiviso da Ilgaz, un uomo cresciuto nel rispetto delle regole, ma Ceylin riesce a convincerlo ad accompagnarla da Ozan, un professore di Inci, e di nascosto la donna ruba i suoi spazzolini, nella speranza di trovare delle tracce di DNA che possano tornare utile per le indagini. Nel frattempo Ceylin e la sua famiglia devono cercare di metabolizzare questa terribile perdita, in particolare Gul avrà un crollo terribile, trascinando anche sua figlia in questo profondo e oscuro baratro.

Finalmente arrivano i risultati dei test condotti sugli spazzolini e l’intuizione di Ceylin si rivela essere corretta. Le anticipazioni di Segreti di famiglia però rivelano che la protagonista non può utilizzare queste prove poiché le ha ottenute in modo illegale e, quindi, non possono essere inserite ufficialmente nel fascicolo delle indagini. Ceylin, tuttavia, sembra essere finalmente a un passo dalla verità, ma Ozan e sua moglie tentano di fuggire.

Segreti di famiglia: dove siamo rimasti

Nella puntata precedente di Segreti di famiglia, Ceylin ha scoperto che la vittima dell’omicidio su cui stava indagando era proprio la sua sorellina, Inci. Ilgaz, devastato dalla notizia, dopo un confronto con suo fratello Cinar, cerca di consolarla, ma Ceylin non riesce ad ascoltare nessuno, soprattutto il fratello del presunto assassino. L’unica persona in grado di calmarla è sua madre Gul che le chiede di accompagnarla a riconoscere il corpo della ragazza.

Nel frattempo le indagini proseguono, ma Ceylin, che ha rinunciato alla difesa di Cynar, non può più accedere alla maggior parte delle informazioni e viene estromessa dal caso. Intanto il procuratore Pars informa la famiglia della vittima che presto inizieranno ad interrogare tutti coloro che erano vicini alla ragazza, mentre Ilgaz, con l’aiuto di Eren, scopre che lo strano pescatore Necmi è passato nella zona la notte dell’assassinio.











