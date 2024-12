L’adrenalina è ancora in circolo e non potrebbe essere altrimenti data la bellezza del percorso in generale e in particolare la spettacolarità della finale di Ballando con le stelle 2024. Al termine di una contesa che ha fatto emozionare, sorridere e anche commuovere protagonisti e non solo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno avuto la meglio sugli avversari aggiudicandosi la coppa di questa edizione scoppiettante del talent condotto da Milly Carlucci. Nel ‘day-after’ è però Selvaggia Lucarelli a prendersi la scena con un retroscena ‘choc’ sulla finale di Ballando con le stelle 2024 rivelato da lei stessa mediante i suoi canali social. La giurata del talent e giornalista ha sottoposto all’attenzione dei fan una curiosità sulle votazioni e in particolare nel merito del suo giudizio nei confronti della coppia composta da Federica Nargi e Favilla.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincitori Ballando con le Stelle 2024/ "Questa coppa è anche di..."

Selvaggia Lucarelli e il ‘regalo’ per Federica Pellegrini in finale di Ballando con le stelle 2024

“Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita fin dalla prima puntata; arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto perchè Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili”, inizia così Selvaggia Lucarelli, una doverosa premessa prima di arrivare alla rivelazione: “Quindi ho deciso di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale La Rocca e Federica Pellegrini nello spareggio finale visto che avevano ballato per pochissimo”.

Selvaggia Lucarelli stronca Fedez: "A Sarà Sanremo ha finto"/ Parole di fuoco: "La strategia del rapper"

Dunque, una scelta molto particolare quella di Selvaggia Lucarelli nel corso della finale di Ballando con le stelle 2024 ma che al contempo rappresenta anche un gesto di grande sportività. La giornalista, proseguendo nel post pubblicato sui social, ha poi ulteriormente spiegato il senso della sua scelta di dare 0 come voto a Federica Nargi nonostante fosse la sua preferita in gara: “L’ho fatto anche perchè Federica Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale La Rocca pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente, poi il mio voto finale è andato a Bianca Guaccero”.