Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e come si sa, più ci si avvicina all’evento più i rumor sulle ultime news si fanno sempre più insistenti. Uno di questi riguarda la possibile presenza di Serena Rossi alla co-conduzione della manifestazione canora, anche se per ora si tratta di una voce non ancora confermata. Se da una parte abbiamo molte certezze, come Carlo Conti al timone del Festival e i conduttori del Dopo Festival e Primafestival, sorgono ancora grossi punti di domanda sugli altri vip ospiti.

Una delle ipotesi delle ultime ore è quella di Serena Rossi co-conduttrice di Sanremo 2025. L’attrice, conosciuta per il suo ruolo in Mina Settembre, potrebbe affiancare Carlo Conti durante questa attesissima edizione. Il suo nome per le serate della kermesse si fa sempre più insistente ed è per questo che i rumor sul suo conto sembrano assumere sempre più autorità. Ma andiamoci piano, nulla è ancora deciso. Di certo l’attrice ha dimostrato di essere davvero in gamba, facendosi notare nel programma Tale e Quale Show.

Sanremo 2025, dopo il rumor di Serena Rossi i conduttori del Primafestival e Dopo Festival

Serena Rossi non è solo una grande interprete, ma nel corso della sua carriera ha dimostrato anche di avere talento nel canto e nel doppiaggio, distinguendosi anche a Tale e Quale Show, condotto sempre da Carlo Conti. Non è strano dunque che l’attrice possa essere stata scelta anche per questa edizione del Festival di Sanremo 2025 per affiancare in almeno una serata il presentatore nell’annuncio dei cantanti. Anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi, pare che il pubblico abbia già reagito bene sentendo le indiscrezioni sul suo conto.

Ma passiamo ora a scoprire chi sono i conduttori degli altri eventi collegati a Sanremo 2025. Oltre a Carlo Conti protagonista della serata principale troveremo Bianca Guaccero insieme a Gabriele Corsi per il Primafestival. La vincitrice di Ballando con le Stelle 2024 è stata scelta per la parte che precede la gara dei cantanti insieme al celebre conduttore dell’Eurovision Song Contest. Per il Dopofestival è stata invece annunciata la presenza di Alessandro Cattelan a commentare ogni sera quello che è successo durante la sfida dei big. Ma le sorprese non finiscono qui! Con lui ci sarà Selvaggia Lucarelli a dare una sua opinione sull’evento.