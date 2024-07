Sergente Bilko, diretto da Jonathan Lynn

Domenica 28 luglio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, la commedia del 1996 dal titolo Sergente Bilko. La regia è del britannico Jonathan Lynn, conosciuto soprattutto per aver diretto Joe Pesci in Mio cugino Vincenzo, film che ha fatto vincere l’Oscar a Marisa Tomei, la co-protagonista.

Il cast del film Sergente Bilko di attori comprendeil meglio della comicità americana: Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman e Glenne Headly. Martin si è rivelato al pubblico grazie alla partecipazione in numerosi show televisivi, tra i quali il famoso Saturday Night Live. Specializzato in ruoli buffi al limite del demenziale, colleziona tanti film sul grande schermo, tra i quali si ricordano Il padre della sposa, Una scatenata dozzina e La pantera rosa. Aykroyd è associato a John Belushi per la fantastica coppia dell’opera The Blues Brothers, ma ha anche recitato in Una poltrona per due, Ghostbusters, A spasso con Daisy oltre a innumerevoli altre pellicole.

La trama del film Sergente Bilko: una base militare piuttosto sui generis

La storia di Sergente Bilko si svolge all’interno di Fort Baxter, una piccola base statunitense che sviluppa nuove tecnologie militari. Il sergente Ernie Bilko (Steve Martin) approfitta del suo grado per rendere più piacevole la vita in uniforme ai suoi ragazzi e soprattutto a se stesso. Eccolo quindi trasformare la caserma, in base alla situazione, in bisca, alcova e agenzia noleggio mezzi militari e, attento ai suoi interessi personali, riesce a convincere i suoi sottoposti sulla bontà delle scelte.

Il tutto grazie all’inettitudine del comandante della base, il colonnello John Hall (Dan Aykroyd) che non si accorge minimamente della routine ormai fuori controllo di Fort Baxter. I soldati adorano il sergente Bilko e, proprio grazie alla loro collaborazione, lui viene a conoscenza dell’ispezione a sorpresa organizzata dal maggiore Colin Thorn (Phil Hartman): Bilko ha già avuto dei guai pregressi con l’ufficiale in visita e così si affanna a far sembrare tutto regolare presso la base.

Mentre il sergente e i suoi ragazzi si prodigano per occultare tutte le situazioni non lecite, arriva Rita Robbins (Glenne Headly) fidanzata da una vita con Bilko a complicare il tutto. Ormai stanca di rimandare sempre il matrimonio con l’amato, Rita finisce con l’ostacolare, anche involontariamente, Bilko. Film di comicità lineare che però raggiunge punte notevoli grazie a gag memorabili.